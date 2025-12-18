الخميس 18 ديسمبر 2025
رئيس الهيئة الوطنية: تمسك المصريين بالإرادة الحرة يُسقط أي ممارسات خاطئة في العملية الانتخابية

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: “نحن على مشارف انتهاء الاستحقاق الانتخابي الأطول في تاريخ الحياة النيابية في مصر”. 

 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى في 30 دائرة ملغاة: “أود أن أشيد بتمسك المصريين بأن يكون هذا الاستحقاق هو بداية الطريق لتصحيح الممارسات الخاطئة التي حاول البعض استغلالها للقفز فوق إرادتهم، بل وتغيير المقر الانتخابي إلى مسار ديمقراطي اكثر نضحا وإلتزاما، وتغييرا بدءا برقابة شعبية ورقابية لمواجهة هذه الممارسات والقضاء عليها وتغيير يستكمل باختيار حر ونزيه لنواب الشعب دون إملاء أو توجيه”. 

 

واشار إلى أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي لسائر اللجان الفرعية والعامة في الدوائر التي ألغيت بأحكام قضائية من المرحلة الأولى، اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات للنظر في التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز، وانتهى إلى المراجعة مع إعادة الرصد وإبطال نتيجتي اللجنتين الفرعتين رقمي 40 التابعة للدائرة التاسعة مقرها قسم الأهرام، و49 التابعة للدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية لما شابها من عيب جوهري أثر في مشروعية إجراءات الفرز مع استبعاد بطاقات التصويت لهاتين اللجنتين دون أن يؤثر ذلك على الدائرة الانتخابية التابع لها كل منهما، واعتماد النتيجة.  

