الائتلاف المصري: الدوائر الريفية تقود الحشد وتعيد رسم إيقاع الإعادة بانتخابات النواب

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية خلال انتصاف اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، أنه مؤشرات الرصد الميداني التي جمعها متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، تشير إلى بروز واضح لدور الدوائر الريفية في قيادة المشهد الانتخابي، مقابل استمرار المشاركة المحدودة نسبيًا في عدد من الدوائر الحضرية.

ارتفاع ملحوظ في معدلات الإقبال داخل القرى

ورُصد ارتفاع ملحوظ في معدلات الإقبال داخل القرى والمناطق ذات الطابع الريفي، حيث تعتمد أنماط المشاركة على الروابط العائلية والجهوية وآليات الحشد الجماعي المنظم، وهو ما انعكس في انتظام تدفق الناخبين على مدار ساعات الصباح، مقارنة بالحضور المتقطع داخل بعض المناطق الحضرية التي تأثرت بدرجة أكبر بحالة الإرهاق الانتخابي.

حيث تقوم الفرق الميدانية التابعة للائتلاف برصد الملاحظات من اللجان الانتخابية، من بينها لجنة رقم (56)، بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي، بمركز بلقاس، ولجنة رقم (19)، بمدرسة سعد السعيد غازي بديسط، بمركز طلخا، ولجنة رقم (21)، بالمدرسة السلام بطلبة، بمركز الحسينية، ولجنة رقم (14)، بمدرسة العمارة للتعليم الأساسي، بمركز ابوحماد، ولجنة رقم (47)، بمدرسة الفتح الابتدائية بالدلجمون، بمركز كفر الزيات، ولجنة رقم (9)، بمدرسة عبد المجيد كريم الابتدائية، بقسم أول المحلة الكبرى، ولجنة رقم (33)، بمدرسة منصورة نامول الابتدائية المشتركة، بمركز طوخ، ولجنة رقم (15)، بمدرسة الشهيد عبد الدايم زيدان للتعليم الأساسي، بمركز تلا*.

وقال الائتلاف: “تُظهر المعطيات أن الحملات الانتخابية في الدوائر الريفية اتجهت إلى إدارة الحشد بصورة أكثر انضباطًا، عبر الدفع المرحلي للمجموعات التصويتية، بما يضمن الحفاظ على الزخم حتى الساعات الأخيرة من التصويت، ويحد من استنزاف الكتل التصويتية في وقت مبكر، وهو ما يعكس خبرة تنظيمية تراكمت لدى تلك الحملات خلال الجولات السابقة”.

وفي المقابل، بدت المشاركة في بعض الدوائر الحضرية أكثر ارتباطًا بالاعتبارات الفردية والمزاج الانتخابي اللحظي، ولوحظت تلك الملاحظة من اللجان التي كان يشرف عليها الائتلاف المصري من بينها لجنة رقم (15)، بمدرسة شجرة الدر الابتدائية، بقسم البساتين، ولجنة رقم (26)، بمدرسة عبد المنعم واصل، بقسم حلوان، مع محدودية فاعلية الحشد التقليدي، وهو ما أوجد فجوة نسبية في معدلات الإقبال بين البيئتين الريفية والحضرية داخل المحافظة الواحدة.

وعلى المستوى الإجرائي، استمر انتظام عمل اللجان الانتخابية دون تسجيل معوقات مؤثرة، مع التزام ملحوظ بالضوابط المنظمة للتصويت، وعدم رصد وقائع عنف أو اشتباكات جوهرية حتى توقيت إصدار هذا البيان، رغم احتدام المنافسة في عدد من الدوائر.

ويرى الائتلاف أن هذه المؤشرات تعزز من احتمالية أن تلعب الدوائر الريفية الدور الحاسم في ترجيح كفة المنافسة داخل عدد من الدوائر المتقاربة، خاصة مع اقتراب ساعات الذروة في فترة ما بعد الظهيرة، حيث يُتوقع تصاعد وتيرة الحشد المنظم في تلك المناطق.

