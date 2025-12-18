غرفة عمليات المؤتمر تتابع جولة الإعادة لليوم الثاني بانتخابات البرلمان

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية منذ التاسعة صباح اليوم الثاني لجولة الإعادة سير العملية الانتخابية داخل دائرة حدائق القبة، حيث واصلت الغرفة تحركاتها الميدانية في محيط الدائرة لمتابعة انتظام فتح مقار اللجان الفرعية ورصد حالة الإقبال في الساعات الأولى من اليوم الانتخابي.

انتخابات مجلس النواب

مجلس النواب، وتتابع الغرفة نسب حضور الناخبين على اللجان لحظة بلحظة، مُقيمةً معدلات الإقبال وتغيرها على مدار اليوم، إلى جانب متابعة انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، والتأكد من انسيابية حركة الناخبين دون تعطيل أو معوقات.

كما تقوم الغرفة بجولات مكثفة بين اللجان ومحيط الحيز الانتخابي لرصد أي مخالفات أو محاولات للتأثير على الناخبين، وتعمل على رفع تقارير دورية بما يضمن لرئيس الحزب الربان عمر المختار صميدة لوضوح الصورة ودقة التقييم طوال اليوم.

وتؤكد الغرفة الدور الوطني للمواطن الشريف داخل دائرة حدائق القبة، باعتباره شريكًا أساسيًا في حماية العملية الانتخابية من خلال رصده لأي تجاوز أو مخالفة للقانون، معتبرةً أن ذلك واجب وطني للحفاظ على أصوات الدائرة وصون إرادة الناخبين.

وتناشد الغرفة أهالي حدائق القبة الشرفاء عدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات التضليل، مؤكدةً دعوتها للجميع رجالًا ونساءً، شبابًا وشيوخًا، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه قادرًا على تمثيلهم والتحدث باسمهم داخل البرلمان، ولفظ اي شكل من اشكال شراء الاصوات داخل الدائرة والحفاظ علي سير عملية الانتخابات البرلمانية، من اجل مصر ومن اجل مستقبل افضل.

