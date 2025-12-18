الخميس 18 ديسمبر 2025
اقتصاد

الصناعة: نستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة
 أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وزيادة الصادرات.

 جاء ذلك خلال  تصريحات صحفية على هامش افتتاحه المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية (غذاء مصر) تحت عنوان "صناعة تنافسية...مستقبل مستدام" وذلك بحضور  أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية الي جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية بالصناعات الغذائية وممثلي شركات تصنيع الغذاء.

وأشار إلى أن القطاع  شهد  تطورًا ونموًا كبيرًا، ونجح في إحلال العديد من الواردات التي أصبحت متوفرة محليًا بجودة تضاهى المستورد.

 

ضرورة تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية

 

 ودعت الصناعة إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط والدول العربية وافريقيا والمغرب العربي وتركيا وأمريكا الجنوبية، ومنها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول الى الأسواق الأمريكية بدون جمارك أو حصص محددة.

 

 

 

وأضاف الوزير أن الصناعة تتطلع لمساهمة جهود كافة الأطراف في دعم استراتيجية مستقبل الصناعات الغذائية في ضوء رؤية مصر 2030، وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.

 

 وتقدم بالشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين وشركاء التنمية علي كل الجهود المخلصة والدعم المتواصل للنهوض والارتقاء بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف بمصر، بما يسهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانتها المستحقة على الخريطة العالمية.

 

