رفض التهريب.. خطوة لإضعاف الجريمة المنظمة

لا للتهريب
لا للتهريب
التجارة غير المشروعة ليست مجرد تهديد للاقتصاد، بل هي الوقود الذي يعزز الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية. كل منتج مهرب يتم بيعه يساهم في تمويل أنشطة غير قانونية وخطرة، مما يزيد من انتشار الفساد والعنف. رفض السلع المقلدة والمهربة يقلل من قوة هذه الشبكات ويضعف السوق السوداء. 

المستهلك الواعي يصبح جزءًا من الحل من خلال اختيار المنتجات القانونية والموثوقة. كل قرار شراء مسؤول يساهم في حماية المجتمع وجعله أكثر أمانًا. اتخاذك لهذا القرار الصغير يصنع فرقًا حقيقيًّا في الحد من الجريمة المنظمة.
برعاية فيليب موريس مصر

