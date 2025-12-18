18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برفقة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الوضع الراهن لتنفيذ مشروع محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (MBT) والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، في إطار متابعة مشروعات البنية التحتية البيئية ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

شارك في الزيارة من وزارة البيئة كل من ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، كما شارك أيضًا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كلا من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية بقنا

المدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص

وقد استمعت الدكتورة منال عوض والدكتور خالد عبد الحليم، إلى شرحا تفصيليا من الأستاذ ياسر عبد الله عن مخطط مشروع محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (MBT) والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، موضحا مكونات المشروع ومراحله التفصيلية والطاقة الاستيعابية للمحطة من كميات المخلفات المتولدة من عدة مراكز بقنا ومراحل التشغيل للمشروع، كما تم الاشارة إلى أنه سيتم طرح عملية التشغيل للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

تفعيل استراتيجية الدولة نحو "التحول الأخضر"

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن المشروع يأتي تفعيلًا لاستراتيجية الدولة المصرية نحو "التحول الأخضر" وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة منظومة النظافة في صعيد مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالظروف البيئية والصحية في المحافظات، موضحة أن المشروع تبلغ التكلفة الاجمالية له حوالي ٤٠٠ مليون جنيه ويعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات التي ينفذها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بهدف إحداث نقلة نوعية في الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة قنا ورفع معدلات تدوير المخلفات، وخلق فرص عمل خضراء لأبناء محافظة قنا وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

منال عوض: المشروع يستهدف معالجة ١٣٥ ألف طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة

وأشارت د.منال عوض إلى أن المشروع يستهدف معالجة ما لا يقل عن ١٣٥ ألف طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة المجمعة، لاستخلاص نحو ٨ آلاف طن سنويًا من المفروزات القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عالي الجودة بواقع ٤٤ ألف طن سنويًا لدعم القطاع الزراعي، فضلًا عن إنتاج ٣٧ ألف طن سنويًا من وقود المرفوضات لاستخدامه كبديل للطاقة في مصانع الأسمنت، وصولًا إلى التخلص الآمن من المرفوضات النهائية التي تقدر بـ ٣٠ ألف طن سنويًا بالمدفن الصحي المقام بالموقع وفقًا لأعلى معايير الحماية البيئية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (MBT) تقع بمنطقة كلاحين – مركز قفط على مساحة 16.5 فدان، وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 30 طن/ساعة، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بالمحافظة، ويقع المدفن الصحي على مسافة نحو 18.5 كم من مدينة قوص على الجانب الشرقي من الطريق الصحراوي السريع (قنا – الأقصر)، وتبلغ مساحته حوالي 30 فدانًا، بسعة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب، وبعمر افتراضي يقدر بنحو 15 عامًا، مع إمكانية التمديد رأسيًا مستقبلًا.

وشددت الدكتورة منال عوض، على التنسيق المستمر مع محافظة قنا وشركاء التنمية لضمان إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، بمتابعة نسب الإنجاز أولا بأول وضمان سير العمل وفقًا للجداول الزمنية، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية التحتية للمخلفات بصعيد مصر لتحسين جودة حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال العمل البيئي.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا أن مشروع مصنع المعالج الميكانيكية والبيولوجية يستهدف استقبال المخلفات الصلبة البلدية المتولدة عن مراكز (قوص، وقفط، ونقادة)، وإجراء عمليات الفرز الأولى لاستبعاد المخلفات غير القابلة للمعالجة ونقلها إلى المدفن الصحي المحكوم، فضلًا عن فصل المادة العضوية من خلال نخل المخلفات، ونقلها إلى منطقة المعالجة البيولوجية لتحويلها إلى سماد عضوي، إلى جانب استخراج وتنقية وتجفيف الوقود البديل، مع نقل جميع المرفوضات الناتجة عن مختلف مراحل التشغيل إلى المدفن الصحي المحكوم.

وأضاف محافظ قنا أن المدفن الصحي الملحق بوحدة المعالجة (MBT) يُعد جزءًا أصيلًا ومتكاملًا من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، ويهدف إلى تحقيق التخلص الآمن والبيئي من المخلفات الصلبة البلدية وفقًا للاشتراطات البيئية والكود المصري.

وشدد محافظ قنا أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل محافظة قنا.

وفي ختام الزيارة تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا غرفة التحكم الرئيسية للمشروع واستمعا لشرح من الدكتور محمد يحيى ممثل شركة ايكارو للتعرف علي آليات العمل والقدرات التكنولوجية والفنية للتحكم في كافة أجزاء المشروع والذي تم تنفيذه وفقًا لاحدث التكنولوجيات العالمية ومراعاة الاشتراطات المطلوبة، وتقوم شركة ايكارو بتنفيذ المصنع والشركة المنفذة للمدفن تحالف شركة اسبك الفهاد.

