طب قصر العيني تحتفل بمرور عام على انطلاق المكتب الأخضر (صور)

نظمت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، احتفالا بمناسبة مرور عام على انطلاق أولى أنشطة المكتب الأخضر، تحت عنوان “GREEN OFFICE – 1st Anniversary”، في أجواء تعكس اهتمام الكلية بقضايا الاستدامة البيئية ودورها في دعم الوعي المجتمعي.

أُقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة ورئيس المكتب الأخضر، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المكتب الأخضر، وبمشاركة فريق العمل المعني بملف الاستدامة بالكلية، وبالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الطب.

وضمّ فريق العمل المعني بملف الاستدامة كلًا من الدكتور رانيا زايد، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية ومنسق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ المساعد الدكتور شيرين عصمت، أستاذ مساعد الصحة العامة ومنسق المكتب الأخضر بالجامعة، والدكتورة دعاء توفيق، مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية وعضو المكتب الأخضر.

التعريف بفلسفة المكتب الأخضر

وشهدت ساحة كلية الطب لقاءات تفاعلية جمعت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، استهدفت التعريف بفلسفة المكتب الأخضر ودوره في ترسيخ مفاهيم الاستدامة داخل الحرم الجامعي، إلى جانب إبراز أهمية دمج هذه المفاهيم في الممارسات اليومية، لا سيما في المؤسسات التعليمية والطبية.

وتناول الحوار مع المشاركين قضايا الطاقة البديلة، وتغير المناخ، والاحتباس الحراري، وأهمية الحفاظ على الموارد المتاحة، مع التأكيد على أن الاستدامة ليست مجرد شعارات، بل سلوكيات عملية قابلة للتطبيق في الحياة اليومية، كما تم تعريف الحضور بقنوات التواصل الخاصة بالمكتب الأخضر على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها مساحة مفتوحة للتفاعل ونشر الوعي وتبادل الخبرات والممارسات البيئية الإيجابية.

واختُتمت الفعالية بتنفيذ استبيان لقياس مدى معرفة المشاركين بالمكتب الأخضر، وأنشطته وخدماته، في خطوة تستهدف تطوير الأداء وتعزيز مشاركة المجتمع الجامعي في دعم أهداف الاستدامة خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا الاحتفال تأكيدًا على أن المكتب الأخضر لا يمثل محطة زمنية عابرة، بل مسارًا مستمرًا لترسيخ ثقافة الاستدامة داخل كلية طب قصر العيني، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وبناء وعي بيئي فاعل داخل المؤسسات التعليمية.

