محتجون يقتحمون مؤتمر تغير المناخ "كوب 30" (فيديو وصور)

اقتحم محتجون يحملون هراوات مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30) الثلاثاء، واشتبكوا مع أفراد الأمن الموجودين عند المدخل.



وطالب المحتجون، وهم يهتفون بغضب، بالوصول إلى مجمع الأمم المتحدة، حيث يشارك آلاف المندوبين من بلدان حول العالم في قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.

⚠️Agora: Indígenas Tupinambás e manifestantes ligados ao PSOL invadem sede da COP30 em Belém. Protesto é por taxação de grandes fortunas para financiar políticas climáticas. pic.twitter.com/K0AXu76mAz November 11, 2025

وقال شاهد من "رويترز" إنه رأى أحد أفراد الأمن وهو يُنقل على كرسي متحرك وكان ممسكا ببطنه.

وأضاف أن المحتجين غادروا الموقع بعد فترة وجيزة من الاشتباكات.

وذكر شاهد آخر أن المحتجين كانوا ضمن مئات الأشخاص الذين نظموا مسيرة إلى مقر انعقاد المؤتمر في مدينة بيليم البرازيلية.

Ai imagens do protesto que terminou em confronto com seguranças na COP30. pic.twitter.com/d7ad5emRrE — GugaNoblat (@GugaNoblat) November 11, 2025



وذكر زعيم السكان الأصليين من مجتمع توبينامبا بالقرب من الروافد السفلى لنهر تاباجوس في البرازيل للوكالة، أنهم منزعجون من التطوير الجاري في الغابة.



وقال جيلمار، الذي يستخدم اسمًا واحدًا فقط: "لا نستطيع أكل المال. نريد أراضينا خالية من التنقيب عن النفط، والتعدين غير القانوني، وقطع الأشجار الجائر".

ودفع حراس الأمن المتظاهرين إلى الوراء واستخدموا الطاولات لإغلاق المدخل. كما صادروا عدة هراوات.

