محتجون يقتحمون مؤتمر تغير المناخ "كوب 30" (فيديو وصور)
اقتحم محتجون يحملون هراوات مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30) الثلاثاء، واشتبكوا مع أفراد الأمن الموجودين عند المدخل.
وطالب المحتجون، وهم يهتفون بغضب، بالوصول إلى مجمع الأمم المتحدة، حيث يشارك آلاف المندوبين من بلدان حول العالم في قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.
وقال شاهد من "رويترز" إنه رأى أحد أفراد الأمن وهو يُنقل على كرسي متحرك وكان ممسكا ببطنه.
وأضاف أن المحتجين غادروا الموقع بعد فترة وجيزة من الاشتباكات.
وذكر شاهد آخر أن المحتجين كانوا ضمن مئات الأشخاص الذين نظموا مسيرة إلى مقر انعقاد المؤتمر في مدينة بيليم البرازيلية.
وذكر زعيم السكان الأصليين من مجتمع توبينامبا بالقرب من الروافد السفلى لنهر تاباجوس في البرازيل للوكالة، أنهم منزعجون من التطوير الجاري في الغابة.
وقال جيلمار، الذي يستخدم اسمًا واحدًا فقط: "لا نستطيع أكل المال. نريد أراضينا خالية من التنقيب عن النفط، والتعدين غير القانوني، وقطع الأشجار الجائر".
ودفع حراس الأمن المتظاهرين إلى الوراء واستخدموا الطاولات لإغلاق المدخل. كما صادروا عدة هراوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا