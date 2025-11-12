الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محتجون يقتحمون مؤتمر تغير المناخ "كوب 30" (فيديو وصور)

محتجون من السكان
محتجون من السكان الأصليين ضد "كوب 30"، فيتو
اقتحم محتجون يحملون هراوات مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30) الثلاثاء، واشتبكوا مع أفراد الأمن الموجودين عند المدخل.


وطالب المحتجون، وهم يهتفون بغضب، بالوصول إلى مجمع الأمم المتحدة، حيث يشارك آلاف المندوبين من بلدان حول العالم في قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.

وقال شاهد من "رويترز" إنه رأى أحد أفراد الأمن وهو يُنقل على كرسي متحرك وكان ممسكا ببطنه.

وأضاف أن المحتجين غادروا الموقع بعد فترة وجيزة من الاشتباكات.

 وذكر شاهد آخر أن المحتجين كانوا ضمن مئات الأشخاص الذين نظموا مسيرة إلى مقر انعقاد المؤتمر في مدينة بيليم البرازيلية.


وذكر زعيم السكان الأصليين من مجتمع توبينامبا بالقرب من الروافد السفلى لنهر تاباجوس في البرازيل للوكالة، أنهم منزعجون من التطوير الجاري في الغابة.


وقال جيلمار، الذي يستخدم اسمًا واحدًا فقط: "لا نستطيع أكل المال. نريد أراضينا خالية من التنقيب عن النفط، والتعدين غير القانوني، وقطع الأشجار الجائر".
ودفع حراس الأمن المتظاهرين إلى الوراء واستخدموا الطاولات لإغلاق المدخل. كما صادروا عدة هراوات. 

