طارق السكتيوي: هدفنا إسعاد 40 مليون مغربي بالفوز بكأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، أكد طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الأردن في نهائي كأس العرب، المقرر إقامته غدًا في قطر.

طارق السكتيوي يتحدث عن نهائي كأس العرب

وقال السكتيوي في تصريحاته قبل اللقاء: «المباراة مهمة جدًا وقوية، كما هو الحال في أي نهائي. نتمنى التوفيق وتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير المغربية التي تنتظرنا».

وأضاف مدرب المنتخب المغربي: «شغلنا الشاغل الآن هو أن نكون عند حسن ظن 40 مليون عاشق للكرة المغربية، وندرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا في هذه المباراة».

كما وجّه السكتيوي الشكر لدولة قطر على التنظيم المميز للبطولة، مؤكدًا أن النهائي لن يكون سهلًا، بقوله: «نشكر قطر على التنظيم الرائع لبطولة كأس العرب، ومباراة النهائي ستكون صعبة أمام منافس قوي، ونتطلع لتقديم أداء يليق بقيمة الحدث».

وشهدت بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر إحراز 72 هدفا بواقع 61 هدفا في دور المجموعات و7 أهداف في دور ربع النهائي و4 أهداف بدور نصف النهائي.

أهداف كأس العرب في دور المجموعات

وكانت الجولة الأولى شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب إحراز 24 هدفا، فيما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدفا لتبلغ أهداف كأس العرب 61 هدفا بعد ختام دور المجموعات.

أهداف كأس العرب بدور المجموعات

الجولة الأولى: 17 هدفا

الجولة الثانية: 24 هدفا

الجولة الثالثة: 20 هدفا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.