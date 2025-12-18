الزمالك يدرس قطع إعارة مصطفى الزناري وعودته للفريق

18 حجم الخط

يدرس نادي الزمالك بقوة إمكانية قطع إعارة مصطفى الزناري، مدافع الفريق المعار إلى البنك الأهلي، خلال الفترة الحالية، في ظل حاجة الفريق لجهوده.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء عن وجود اتصالات جارية بين الزمالك والبنك الأهلي لحسم الأمر، وقد تنتهي المفاوضات بعودة اللاعب إلى صفوف الزمالك لدعم خط الدفاع في المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة كالتالي:

الزمالك

الزمالك × حرس الحدود السبت 20 ديسمبر الساعة 8:00 إستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة الخميس 25 ديسمبر الساعة 8:00 إستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك الخميس 1 يناير 2026 الساعة 5:00 إستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد الأحد 11 يناير 2026 الساعة 8:00 إستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك الخميس 15 يناير 2026 الساعة 8:00 إستاد الجيش ببرج العرب.

