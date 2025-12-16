الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالزمالك: لا أزمة في مستحقات اللاعبين الأجانب

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو
18 حجم الخط

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أنه لا توجد أي أزمة تتعلق بمستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق.

وأوضح المصدر أن الزمالك قام بسداد جزء من المستحقات خلال الفترة الماضية، وتم احتواء الأمر بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل الفريق مستقرة ولا تؤثر على تركيز اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك: إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة، وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على استاد المقاولون العرب.

وجاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة كالتالي:

الزمالك
الزمالك، فيتو

الزمالك × حرس الحدود، السبت 20 ديسمبر، الساعة 8:00، استاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة، الخميس 25  ديسمبر، الساعة 8:00، استاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك، الخميس 1 يناير 2026، الساعة 5:00، استاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد  الأحد، 11 يناير 2026  الساعة 8:00، استاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 8:00، استاد الجيش ببرج العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

داخل نادي الزمالك عبد الناصر محمد مدير الكرة مدير الكرة بنادي الزمالك مباراة الزمالك وحرس الحدود مباراة الزمالك وبلدية المحلة مباراة الزمالك نادي الزمالك الزمالك

مواد متعلقة

ناصر منسي يتلقى عرضا رسميا للرحيل عن الزمالك

الزمالك يرفض الوديات قبل مواجهة حرس الحدود

بيان رسمي، الزمالك يؤكد ثقته في مؤسسات الدولة

هشام يكن: لم أتلقَ أي دعوة لاجتماع الرموز مع مجلس إدارة الزمالك

ناصر منسي يدرس عروض الرحيل عن الزمالك

الجهاز الفني للزمالك يتمسك باستمرار أحمد فتوح ويرفض رحيله

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة

روقا يتخذ خطوة تصعيدية ضد الزمالك

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

شيخ الأزهر لقاضي قضاة فلسطين: لم ولن ندخر جهدا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني

القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي وعمرو أديب بسبب انتقاد فيلم "الست"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads