بيان رسمي، الزمالك يؤكد ثقته في مؤسسات الدولة

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا أكد فيه ثقته التامة في كافة مؤسسات الدولة المصرية، وما تتخذه من إجراءات جادة ومسؤولة تستهدف الحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلى جانب صون المال العام وحماية مقدرات الوطن، وذلك في إطار سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة.

دعم استقرار المؤسسات الرياضية

وأوضح البيان أن نادي الزمالك يثق في الإجراءات التي تجريها الدولة للحفاظ على هذا الكيان الرياضي العريق، وإعلاء المصلحة العامة، معربًا عن يقينه في حرص الدولة الدائم على دعم استقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، ومساندتها من خلال حلول وأطروحات مناسبة تضمن استمرارها في أداء دورها الرياضي والمجتمعي.

احترام إجراءات النيابة العامة

وأشار مجلس إدارة الزمالك إلى تقديره الكامل لما تباشره النيابة العامة من تحقيقات وإجراءات قانونية، مؤكدًا ثقته التامة في نزاهة وحيادية جهات التحقيق، وحرصها على كشف الحقيقة في إطار من الشفافية وسيادة القانون.

كما شدد المجلس على التزامه الكامل بالتعاون مع جهات التحقيق المختصة، وتقديم أي مستندات أو بيانات أو معلومات قد تُطلب منه دعمًا لمسار التحقيقات الجارية.

تطمين جماهير النادي

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، من خلال البيان، على طمأنة جماهيره وجمعيته العمومية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا وتكاملًا مع مؤسسات الدولة المعنية، وأن الدولة حريصة على مساندة النادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم الحلول التي تُمكّنه من استكمال رسالته بوصفه مؤسسة رياضية مصرية عريقة.

التأكيد على الثقة في المرحلة المقبلة

واختتم البيان بالتأكيد على كامل الثقة والاحترام لكافة مؤسسات الدولة القائمة على حماية القانون وصون المال العام، مع الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات من شأنها دعم استقرار نادي الزمالك، بما يحفظ حقوق النادي ويضمن استمرارية نشاطه الرياضي في مختلف الألعاب.

