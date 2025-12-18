الائتلاف المصري: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة لانتخابات النواب وسط استقرار أمني

18 حجم الخط

بدأ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، صباح اليوم الخميس، متابعة التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، والتي تُجرى في (55) دائرة انتخابية موزعة على (13) محافظة بقطاعات القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، ويتنافس فيها (202) مرشحًا على عدد (101) مقعد برلماني، وذلك عقب يوم أول اتسم بسخونة تنافسية مرتفعة دون تسجيل حوادث عنف جسيمة.

وقال الائتلاف: “يأتي اليوم الثاني للتصويت في ظل ما أظهره اليوم الأول من تصويت محسوب وإدارة دقيقة للكتل التصويتية، مع غياب المفاجآت الكبرى أو التحولات الحادة في موازين المنافسة، وهو ما عزته مؤشرات الرصد الميداني والتغطية الصحفية إلى طبيعة جولة الإعادة، وتراجع هامش المناورة الانتخابية، فضلًا عن مظاهر الإرهاق الانتخابي لدى قطاعات من الناخبين، خاصة في الدوائر الحضرية”.

وأشرف الفريق الميداني للائتلاف المصري لحقوق الإنسان، في اللجان الانتخابية لتسجيل الملاحظات والمؤشرات خلال بداية اليوم الثاني الانتخابية، حيث نقل الفريق لغرفة العمليات المركزية للائتلاف الملاحظات من جميع اللجان وتضمنت منها لجنة رقم (33)، بمدرسة ناصر الاعدادية بنات، بقسم حلوان، ولجنة رقم (71)، بمدرسة الشهيد مصطفى محمد راشد الابتدائية، بمركز قويسنا، ولجنة رقم (18)، بالمدرسة الإعدادية الجديدة، بمركز بلبيس، ولجنة رقم (47)، بمدرسة التعليم الأساسي، بمركز المنصورة، فيما استمر الرصد في اللجان الانتخابية.

ورصد متابعو الائتلاف انتظام فتح غالبية اللجان الانتخابية في موعدها المقرر، واستمرار الانتشار الأمني المكثف بمحيط المقار الانتخابية، بما ساهم في الحفاظ على الاستقرار العام للعملية الانتخابية.

كما لم تُسجَّل وقائع عنف أو اشتباكات جوهرية خلال اليوم الأول، ولم يتلق متابعو الائتلاف أية شكاوى تتعلق بفتح اللجان في موعدها رغم حدة التنافس في عدد من الدوائر، وهو ما انعكس في استمرار العملية الانتخابية دون تعطيل.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الساعات الأولى من اليوم الثاني تمثل مرحلة حسم انتقائي، تعتمد فيها الحملات الانتخابية على تحريك الكتل التصويتية المتبقية، لا سيما في الدوائر المتقاربة، مع استمرار تفوق أنماط الحشد المنظم في المناطق الريفية والعشائرية مقارنة بالمناطق الحضرية.

