إنجازات دبلوماسية بارزة لمصر في 2025 تعزز مكانتها على الساحة الدولية

حققت مصر عددا من الإنجازات الدبلوماسية البارزة خلال العام الجاري، بما يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها لتعزيز حضورها الفاعل داخل المنظومة متعددة الأطراف نحو تحقيق المصالح المصرية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز التواجد المصري في المنظمات الدولية.

حيث تمكنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من حشد الدعم الدولي لانتخاب مصر في عدد من المناصب والمقاعد القيادية بالمنظمات الدولية.

أكبر نسبة أصوات في تاريخ الانتخابات التنافسية بمنظمة اليونسكو

وتوجت هذه الإنجازات بالانتخاب التاريخي للدكتور خالد العناني مديرا عاما لليونسكو، كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة، وبأكبر نسبة أصوات في تاريخ الانتخابات التنافسية بمنظمة اليونسكو، ويجسد هذا الفوز الاستثنائي الثقة الكبيرة في كفاءة القيادات المصرية، والمكانة المتفردة التي تتمتع بها مصر على الصعيد الدولي في موضوعات التراث العالمي.

دعم منظومة الملاحة والنقل البحري العالمي

كما فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٧، في خطوة تؤكد مكانتها المحورية في دعم منظومة الملاحة والنقل البحري العالمي واعترافا دوليا بأهمية قناة السويس شريان الملاحة البحرية العالمية، وقد جاء هذا الفوز في إطار جهود منسقة قادتها وزارة الخارجية وسفاراتها بالخارج بالتعاون مع وزارة النقل.

التوسع فى الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة

وفازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٨، فى إنعكاس للثقة الدولية في النهج الإصلاحي لمصر بمجال حقوق الإنسان، خاصة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحديث منظومة العدالة الجنائية وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلًا عن التوسع فى الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج حقوق الإنسان في خطط الدولة وبرامجها.

التأثير الحضاري والثقافي والعلمي الذي تضطلع به مصر

وحصلت مصر على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٩، بما يعكس التأثير الحضاري والثقافي والعلمي الذي تضطلع به مصر، وإسهاماتها المؤثرة والفريدة في التراث الإنساني ولحماية التراث وتعزيز التعليم والابتكار، ويعد امتدادا لمسيرة طويلة من المشاركة المصرية الفاعلة في الترويج للغايات النبيلة لمنظمة اليونسكو.

انتخاب مصر لعضوية مجلس منظمة الإيكاو ٢٠٢٥-٢٠٢٨

كما تم انتخاب مصر لعضوية مجلس منظمة الإيكاو ٢٠٢٥-٢٠٢٨ تأكيدا لدور مصر الرائد في قضايا الطيران المدني وأهمية موقعها الجغرافي لحركة الطيران العالمي، وقد قامت وزارة الخارجية بتنسيق هذه الحملة الإنتخابية مع وزارة الطيران المدني.

وتم انتخاب الدبلوماسي المصري مينا رزق لمنصب رئيس المجلس المستقل لمنظمة "الفاو"، بما يؤكد الثقة الدولية في الإمكانيات الدبلوماسية المصرية في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، ويعزز من إسهامها في صياغة السياسات الدولية المرتبطة بالغذاء والزراعة.

تحقيق الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب العالم

وتؤكد وزارة الخارجية أنها ستواصل العمل على رفع راية وطننا الحبيب عاليا فى المحافل والمنظمات الدولية، وستستمر فى الدفاع عن المصالح المصرية والعربية والأفريقية ومصالح دول الجنوب النامية، بما يعزز من العدالة الدولية، واحترام القانون الدولي، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب العالم.

