الخميس 18 ديسمبر 2025
ثاني أيام جولة إعادة انتخابات النواب، إقبال ملحوظ في لجنة عمر بن الخطاب بدكرنس (صور)

إقبال على لجنة مدرسة
إقبال على لجنة مدرسة عمر بن الخطاب بدكرنس
شهدت لجنة مدرسة عمر بن الخطاب في دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وفي الساعة الأولى من فتح باب التصويت، إقبالا ملحوظا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

 كانت شهدت محافظة الدقهلية انطلاق ماراثون الانتخابات، أمس الأربعاء، واستعدت للجان الانتخابية بالمحافظة، لليوم الثاني على التوالي لاستقبال الناخبين  للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

42 مرشحًا يتنافسون في جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الدقهلية على 21 مقعدًا

استعدت محافظة الدقهلية بـ 657 مقرًّا، وأن عدد اللجان الفرعية 795 لجنة، وعدد اللجان العامة، 10 لجان، وعدد الناخبين يبلغ 4,708,301 ناخب، في 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا.

 

الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما أكد تذليل جميع العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من التصويت بسهولة ويسر.

وضع خطط طوارئ

ووجه المحافظ بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لسير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات، ووضع خطط طوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بمحيط المقار الانتخابية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

رفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول

كما شدد محافظ الدقهلية على تعزيز إجراءات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، ورفع كفاءة الإنارة وتوفير مصادر إضاءة بديلة، وتوفير مظلات وتخصيص أماكن انتظار لكبار السن، وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم.

خطة تأمين طبي بتواجد الفرق الطبية بمحيط وداخل مقرات اللجان

كما وجه محافظ الدقهلية بوضع خطة تأمين طبي بتواجد الفرق الطبية بمحيط وداخل مقرات اللجان، والتنسيق الكامل مع مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتذليل أي عقبات.

