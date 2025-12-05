أسباب الإصابة الليلية بآلام الركبة وطرق تخفيفها

18 حجم الخط

لا يقتصر الشعور بـآلام الركبة الليلية على مجرد إجهاد المفاصل خلال النهار، بل يرتبط أيضا بتباطؤ الحركة الذي يسمح بظهور هذا الإحساس، فحركة المفاصل تحافظ على تزييتها، وعندما تقل الحركة، يقل التزييت، وهذا النقص في الحركة والتزييت يتراكم ليظهر الألم.

آلام الركبة في الليل

ويشير الخبراء إلى أن آلام الركبة، سواء كانت في ركبة واحدة أو كلتيهما، قد تنجم عن عدة أسباب صحية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، منها:

التهاب المفاصل العظمي: وهو النوع الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل، ويتفاقم ليلا بسبب التآكل بمرور الوقت.

التهاب المفاصل الروماتويدي: حالة مناعة ذاتية تسبب التهابا غير منضبط ويمكن أن تشتد نوباتها في الليل.

التهاب الجراب امام الرضفة: حالة شائعة تسبب تورم الجزء الأمامي من الركبة، مما يضغط عليها ويسبب الألم عند الثني أو أثناء الراحة.

التهاب الأوتار: قد ينتج الألم ليلا عن الإفراط في استخدام أو إجهاد أوتار الركبة خلال النهار.

ركبة العداء أو متلازمة الألم الرضفي الفخذي (PFPS): قد تسبب ألما خفيفا ومستمرا خلف الرضفة بعد ممارسة جهد بدني مفرط أو التعرض لإصابة.

النقرس: شكل من أشكال التهاب المفاصل الالتهابي الذي يمكن أن يسبب ألما مفاجئا وشديدا في الركبة ليلا بسبب تراكم حمض اليوريك.

داء أوزغود-شلاتر: يمكن أن يتسبب الإجهاد اليومي المتكرر في زيادة الالتهاب ليلا لدى الأطفال والمراهقين، خاصة أثناء فترات النمو السريع.

الإصابة: أي صدمة مباشرة أو تأثير أو إصابة، مثل تمزق الغضروف الهلالي، يمكن أن يسبب آلاما في الركبة تشتد في أوقات مختلفة من اليوم.

والأشخاص الذين يتمتعون بركب صحية لا يشعرون عادة بالألم ليلا، وهناك عادة سبب، وقد يكون ناتجا عن عدة حالات.

آلام الركبة، فيتو

نصائح للتخفيف من آلام الركبة ليلا

يتمحور علاج آلام الركبة حول السيطرة على الألم وتقليل الضغط على المفاصل، وبما أن الألم قد ينبع من عدة أسباب، وقد تساعد النصائح التالية في توفير راحة سريعة:

1. ممارسة الرياضة

تجنب التمارين عالية التأثير، مثل الجري على الأسطح الصلبة، لما تسببه من إجهاد مفصلي مستمر، ويوصي بالتمارين منخفضة التأثير، مثل السباحة وركوب الدراجات، لأنها تحرك مفاصل الركبة دون إجهادها، ويضيف أنه يمكن الاستعانة بـأجهزة دعم خاصة (Unloader braces) تعمل على تخفيف الضغط عن أجزاء معينة من الركبة، وقد تساعد أحيانا في تخفيف آلام التهاب المفاصل.

2. تجربة الأدوية المضادة للالتهاب

ينصح بتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) التي لا تستلزم وصفة طبية، نظرا لخصائصها المضادة للالتهاب التي تساعد في تخفيف التورم المسبب لألم الركبة الليلي، وينصح بأخذ الجرعة بعد العشاء للحصول على أقصى تأثير قبل النوم.

لكن يحذر من التفاعل الخطير مع مميعات الدم أو الأدوية المضادة للالتهابات الأخرى، وينصح بالالتزام بمسكنات الألم التي يصفها الطبيب لتجنب الآثار الجانبية الخطيرة مثل النزيف الداخلي.

3. استخدام الحرارة والبرودة للإغاثة الفورية وطويلة الأمد

يمكن أن يخفف العلاج بالبرودة من حدة الألم، بينما يمكن للحرارة أن تجعل المفصل المؤلم يشعر بتحسن، ولكن المفتاح هو استخدام كليهما:

استخدم الحرارة لتوفير راحة أولية أو بعد الإصابة بفترة وجيزة.

انتقل إلى البرودة للإغاثة طويلة الأمد.

استخدام الحرارة على المفصل الملتهب سيجعله يشعر بالتحسن بالتأكيد، ولكنه سيزيد أيضا من تدفق الدم إلى المنطقة، وهذا يجعله في النهاية أكثر تورما وألما نابضا.

يمكن أيضا استخدام المراهم الموضعية المضادة للالتهاب لتخفيف آلام الركبتين ليلا.

4. تعديل وضعية النوم

لتقليل انزعاج الركبة والحصول على نوم أفضل، ينصح بتعديل وضعية النوم:

يقترح وضع وسادة صغيرة بين الركبتين لدعم المفصل ومنع احتكاك الركبتين وتسببهما في مزيد من الألم اذا كان الشخص ينام على الجانب.

أم النائمين على الظهر يوصي بمحاولة النوم مع وضع وسادة تحت الركبتين، حيث يوفر هذا الوضع الدعم ويحافظ على الركبتين مثنيتين قليلا، مما يمنع احتكاك العظام عند المفصل المتضرر والمؤلمة.

