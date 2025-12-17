زعيم الأقلية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكي: ترامب لا يملك صلاحية استخدام القوة بالكاريبي

18 حجم الخط

أكد زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب لا يملك الصلاحية الدستورية لاستخدام القوة العسكرية في منطقة الكاريبي دون الحصول على تفويض صريح من الكونجرس، مشددًا على أن أي تحرك عسكري خارج هذا الإطار يُعد تجاوزًا للسلطات الممنوحة للرئيس.

تهديد بإجراءات تشريعية لمنع أي تحرك أحادي من طرف ترامب بالكاريبي



وأوضح أن الديمقراطيين سيتحركون داخل الكونجرس لتمرير قرار يمنع استخدام القوة في حال أقدم الرئيس على أي عمل عسكري في الكاريبي دون تفويض تشريعي، مؤكدًا أن البرلمان سيستخدم أدواته الدستورية للحفاظ على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

زعيم الأقلية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكي: رفض شعبي لاستمرار الحروب المفتوحة



وأشار زعيم الأقلية الديمقراطية إلى أن الرأي العام الأمريكي لم يعد يرغب في خوض مزيد من الحروب التي لا نهاية لها، مؤكدًا أن الأمريكيين يتطلعون إلى سياسات تركز على الاستقرار الداخلي وتجنب الانخراط في نزاعات عسكرية طويلة الأمد خارج الحدود.

الأمم المتحدة: هجمات أمريكا في الكاريبي خرق للقانون الدولي

يأتي هذا فيما صرح المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، أن الهجمات الأمريكية بمنطقة البحر الكاريبي خرق للقانون الدولي والإنساني.

ودعا فولكر إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في الهجمات الأمريكية بمنطقة البحر الكاريبي.

وأمس الثلاثاء، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، حلفاء الولايات المتحدة إلى إدانة الضربات "غير القانونية" التي نفذتها واشنطن على قوارب يُشتبه في أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

كما أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن فرنسا وبريطانيا وهولندا تتمتع بنفوذ في الكاريبي ويجب عليها إجراء التحقق الواجب وتقييم تعاونها البحري" مع الحملة العسكرية لواشنطن.

وأضافت "بموجب القانونين الأمريكي والدولي يجب توقيف المتهمين بارتكاب جرائم ومحاكمتهم، وليس إعدامهم خارج نطاق القضاء".

وأدرجت المنظمة كندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا بين مجموعة دول يجب أن تطلق إدانات ضد الحملة التي أحدثت انقسامًا في الكونجرس وأدت إلى تصاعد الضغوط على كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ونأى وزير الدفاع بيت هيجسيث بنفسه عن العملية التي كانت الأكثر إثارة للجدل، والتي نفذ خلالها الجيش الأمريكي ضربة أجهزت على ناجيين اثنين من غارة سابقة على قارب يشتبه في أنه ينقل مخدرات في بحر الكاريبي.

