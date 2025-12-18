اختل توازنه وتهشمت جمجمته، سقوط شخص من شرفة شقته وفريق بحث يحقق في ملابساته بأكتوبر

18 حجم الخط

تواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها في كشف ملابسات واقعة سقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة أكتوبر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث لكشف ملابساته.

وذلك عقب انتقال قوات الأمن لموقع الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية، أن الشخص اختل توازنه وسقط من شرفة شقة بأحد العقارات السكنية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



