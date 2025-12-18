الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اختل توازنه وتهشمت جمجمته، سقوط شخص من شرفة شقته وفريق بحث يحقق في ملابساته بأكتوبر

فريق بحث لكشف غموض
فريق بحث لكشف غموض سقوط شخص من شرفة شقته، فيتو
18 حجم الخط

تواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها في كشف ملابسات واقعة سقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة  أكتوبر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث لكشف ملابساته.

وذلك عقب انتقال قوات الأمن لموقع الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية، أن الشخص اختل توازنه وسقط من شرفة شقة بأحد العقارات السكنية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

 

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

txt

عرض جثة مسن توفي داخل ساونا بأكتوبر على الطب الشرعي

txt

انتشال جثة طفل سقط في ترعة بالفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة شرطة أكتوبر الجثة النيابة العامة

الأكثر قراءة

كأس كاراباو، نيوكاسل يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم الخميس، شبورة كثيفة وطقس خريفي معتدل بالقاهرة والشمال

منتخب مصر يصل إلى فندق الإقامة بأغادير استعدادا لمواجهة زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads