غلق لجان الاقتراع بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء، في نهاية اليوم الأول من التصويت بجولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.





ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وإذا تبين لرئيس اللجنة الفرعية وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم يتم حصر عددهم، ويعد كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الاقتراع حتى ينتهوا جميعًا من الإدلاء بأصواتهم.



بعد ذلك يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويوقع على المحضر هو وأمناء اللجنة ومندوبو المرشحين والقائمة أو وكلائهم المتواجدون.



ويغلق رئيس اللجنة الفرعية فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويسري ذلك على القفل البلاستيكي صندوق النظام (الفردي ) يسمح لمندوبي المرشحين والقائمة والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل).

يقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم ( ن) ويمكن كذلك من خلال التطبيق الإليكتروني حصر عدد الحضور بمسح QR CODE (اختياري)



الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول بالنموذج رقم (ن):



بعض البيانات التي يجب التأكد من إثباتها:

ميعاد فتح وغلق اللجنة.

أسماء أمناء اللجنة ومندوب كل مرشح أو القائمة.

أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين

توقيع مندوب كل مرشح أو القائمة من الحاضرين إن وجد أمام اللجنة في الموضع المخصص لذلك

غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صناديق الاقتراع

يقوم رئيس اللجنة في حضور مندوب كل مرشح أو القائمة، والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بعلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا.

ويثبت كل ذلك بمحضر الغلق نموذج رقم (9 ن) ويوقع رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوب كل مرشح أو قائمة ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه ويحتفظ به رئيس اللجنة الفرعية.

وجاء بيان الدوائر والمحافظات على النحو التالي:

محافظة القاهرة:

7 دوائر انتخابية، وهي:

الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء)

الدائرة الخامسة (حدائق القبة)

الدائرة العاشرة (المطرية)

الدائرة الحادية عشرة (المرج)

الدائرة الخامسة عشرة (الخليفة)

الدائرة السابعة عشرة (البساتين)

الدائرة التاسعة عشرة (حلوان).

محافظة القليوبية:

6 دوائر انتخابية، وهي:

الدائرة الأولى (بنها)

الدائرة الثانية (طوخ)

الدائرة الرابعة (قليوب)

الدائرة الخامسة (الخانكة)

الدائرة السادسة (شبين القناطر).

محافظة الدقهلية:

10 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول المنصورة)

الثانية (مركز المنصورة)

الثالثة (بلقاس)

الرابعة (طلخا)

الخامسة (دكرنس)

السادسة (منية النصر)

السابعة (المنزلة)

الثامنة (ميت غمر)

التاسعة (أجا)

العاشرة (السنبلاوين).

محافظة المنوفية:

6 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (شبين الكوم)

الثانية (قويسنا)

الثالثة (تلا)

الرابعة (أشمون)

الخامسة (الباجور)

السادسة (منوف)

محافظة الغربية:

7 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول طنطا)

الثانية (كفر الزيات)

الثالثة (قطور)

الرابعة (قسم أول المحلة الكبرى)

الخامسة (مركز المحلة الكبرى)

السادسة (سمنود)

السابعة (زفتى)

محافظة كفر الشيخ:

4 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (كفر الشيخ)

الثانية (سيدي سالم)

الثالثة (الحامول)

الرابعة (قسم دسوق)

محافظة الشرقية:

9 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم أول الزقازيق)

الثانية (بلبيس)

الثالثة (قسم أول العاشر من رمضان)

الخامسة (أبو كبير)

السادسة (ديرب نجم)

السابعة (فاقوس)

الثامنة (أبو حماد)

التاسعة (الحسينية)

محافظة دمياط:

الدائرة الثانية (كفر سعد)

محافظة بورسعيد:

الدائرة الأولى (قسم أول بورفؤاد)

محافظة الإسماعيلية:

3 دوائر انتخابية، وهي:

الأولى (قسم ثان الإسماعيلية)

الثانية (القنطرة غرب)

الثالثة (القصاصين الجديدة)

محافظة السويس:

دائرة واحدة (قسم السويس)

محافظة شمال سيناء:

الدائرة الثانية (قسم الحسنة).

محافظة جنوب سيناء:

الدائرة الثانية (قسم الطور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.