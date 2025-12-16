استعدادات مكثفة بالمقار الانتخابية قبل انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

18 حجم الخط

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الجاهزية الكاملة لجميع المقار الانتخابية والاستعداد التام لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل 55 دائرة انتخابية على 101 مقعد.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاختيار بين المرشحين يتم وفقًا للعدد المحدد قانونًا والمبين بوضوح في ورقة الاقتراع، مشددة على ضرورة التزام الناخبين بالقواعد المنظمة لعملية التصويت.

وطالبت الهيئة الوطنية الناخبين باختيار من يمثلهم، داعية المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية، ومؤكدة أنها تقف بجانب الناخبين خطوة بخطوة لحماية إرادتهم واختياراتهم.

وجددت الهيئة الوطنية للانتخابات دعواتها المتكررة للمشاركة في الانتخابات، مؤكدة أن الناخب هو صاحب القرار الأول والأخير، ومشددة على عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، كما دعت كل من يخوض مجال العمل العام، لا سيما من خلال المجلس النيابي، إلى كسب ثقة الناخبين وإدراك أن مصالح المواطنين هي الغاية والهدف.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة أنها ستعقد مؤتمرين صحفيين يوميًا خلال أيام الاقتراع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا والتاسعة مساءً، وذلك غدًا وبعد غد، لعرض مستجدات العملية الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل غدا الأربعاء، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.