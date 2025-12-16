الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أخبار مصر

استعدادات مكثفة بالمقار الانتخابية قبل انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الجاهزية الكاملة لجميع المقار الانتخابية والاستعداد التام لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل 55 دائرة انتخابية على 101 مقعد. 

 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاختيار بين المرشحين يتم وفقًا للعدد المحدد قانونًا والمبين بوضوح في ورقة الاقتراع، مشددة على ضرورة التزام الناخبين بالقواعد المنظمة لعملية التصويت.

 

وطالبت الهيئة الوطنية الناخبين باختيار من يمثلهم، داعية المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية، ومؤكدة أنها تقف بجانب الناخبين خطوة بخطوة لحماية إرادتهم واختياراتهم.

 

وجددت الهيئة الوطنية للانتخابات دعواتها المتكررة للمشاركة في الانتخابات، مؤكدة أن الناخب هو صاحب القرار الأول والأخير، ومشددة على عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، كما دعت كل من يخوض مجال العمل العام، لا سيما من خلال المجلس النيابي، إلى كسب ثقة الناخبين وإدراك أن مصالح المواطنين هي الغاية والهدف.

 

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة أنها ستعقد مؤتمرين صحفيين يوميًا خلال أيام الاقتراع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا والتاسعة مساءً، وذلك غدًا وبعد غد، لعرض مستجدات العملية الانتخابية.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل غدا الأربعاء، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

