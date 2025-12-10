رئيس الإنجيلية يناقش استعدادات احتفالات عيد الميلاد

18 حجم الخط

اجتمع المجلسُ الإنجيليُّ العام، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وبحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية، وباقي أعضاء المجلس الإنجيلي العام، وذلك بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الرعوية والخدمية، ومتابعة التقارير المقدَّمة من اللجان المختلفة التابعة للطائفة.

أنشطة الكنائس

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس المستجدات المتعلقة بأنشطة الكنائس وخدماتها على المستوى الروحي والمجتمعي إلى جانب مناقشة خطط التطوير المقترحة لتعزيز دور الطائفة في دعم العمل الكنسي والخدمي في مختلف المحافظات.

كما تناول الاجتماع مراسم احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد خلال الأيام القادمة، كما استعرض المجلس تقارير اللجان المتخصصة حول الأنشطة والخدمات الجارية، وناقش أبرز التوصيات والإجراءات المقترحة لمواصلة التطوير وتحسين الأداء في الفترة المقبلة.

واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع اللجان والجهات المعنية، بما يضمن استمرار رسالة الطائفة الإنجيلية بمصر ودورها الروحي والمجتمعي.

رئيس الإنجيلية: وحدة الإيمان لا تعني ذوبان الهويات

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمشاركته في الاحتفال الذي نظمته الطائفة المعمدانية بقيادة الدكتور القس نبيه عباسي بمناسبة مرور ١٧٠٠ عام على مجمع نيقية.

القيادات الإنجيلية

وجاءت مشاركة رئيس الطائفة الإنجيلية في إطار جولته الرسمية بالأردن، والتي شملت لقاءات متعددة مع القيادات الإنجيلية، وبحث سبل تعزيز ودعم العمل الكنسي المشترك.

شهد الاحتفال حضورًا واسعًا لعدد من رؤساء الطوائف والكنائس الإنجيلية، من بينهم: الدكتور القس نبيه عباسي، رئيس الطائفة المعمدانية الأردنية، واللواء المتقاعد عماد معايعة، رئيس مجمع الكنائس الإنجيلي الأردني، والقس تشارلي قسطة، رئيس الاتحاد المعمداني الأوروبي، والدكتور نبيل قسطه، المدير التنفيذي لجمعية "ثمار" المعمدانية اللبنانية، إلى جانب قيادات الكنائس، وممثلين عن الهيئات المسيحية، وشخصيات أكاديمية ولاهوتية.

وخلال مشاركته، ألقى الدكتور القس أندريه زكي كلمة عبّر فيها عن تقديره العميق للاحتفال، مؤكدًا أن مجمع نيقية يشكّل أحد أهم المحطات في تاريخ الكنيسة العالمية، وأن قراراته ساهمت في صياغة قانون الإيمان وترسيخ الهوية اللاهوتية عبر العصور.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: “الاحتفال بمرور ١٧٠٠ عام على مجمع نيقية ليس مجرد استدعاء لحدث تاريخي، بل هو رؤية متجددة لإيمان يمتد عبر القرون، يُلهم الكنيسة للثبات، ويجدد رسالتها في مواجهة تحديات العصر”.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أن وحدة الإيمان لا تعني ذوبان الهويات، بل تعني العمل المشترك في محبة واحترام، وبناء كنيسة أكثر تأثيرًا في المجتمع.

كما أعرب الدكتور القس أندريه زكي في ختام زيارته عن بالغ سعادته بالتواجد في الأردن، مشيدًا بما لمسه من محبة صادقة وحفاوة استقبال، ومؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية العميقة التي تجمع الكنائس في البلدين، وما تمثله المملكة الأردنية الهاشمية من نموذج مضيء في التعايش واحترام التنوع.

