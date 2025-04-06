وزيرة البيئة تناقش استراتيجية حماية الطيور المهاجرة وتوجه بإنشاء وحدة خاصة للحفاظ عليها

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا مع لجنة متابعة تأثيرات مشروعات الطاقة على مسارات هجرة الطيور، بهدف مناقشة التحديات المحتملة التي تواجه الطيور المهاجرة في منطقة خليج السويس، ووضع حلول استراتيجية توازن بين متطلبات التنمية البيئية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك في ضوء جهود مصر لتحقيق الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات البيئية والخبراء، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وهدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، إلى جانب عدد من الاستشاريين والخبراء في مجال هجرة الطيور والطبيعة وحماية البيئة.

وأكدت الوزيرة أن ملف طاقة الرياح يُعد من الملفات ذات الأهمية الخاصة نظرًا لارتباطه الوثيق بقضية التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مع الالتزام بالتعهدات الدولية لمصر ورؤيتها البيئية المستدامة.

التحديات المرتبطة بمسارات هجرة الطيور

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التحديات المرتبطة بمسارات هجرة الطيور، خاصة في منطقة جنوب جبل الزيت، التي تُعد من أكثر المناطق البيئية حساسية، حيث تمر بها سنويًا أعداد ضخمة من الطيور المهاجرة تقدر بنحو 850 ألف طائر في الخريف و2 مليون في الربيع، مما يتطلب تنفيذ إجراءات رقابية صارمة لحمايتها.

وناقش الحضور أيضًا العقبات في آليات اتخاذ قرارات إغلاق التوربينات الهوائية مؤقتًا عند مرور أسراب الطيور، حيث شددت الوزيرة على أهمية وجود لجنة فنية مختصة تعتمد على بيانات علمية دقيقة لاتخاذ تلك القرارات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وفي إطار حوكمة منظومة رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، وجهت وزيرة البيئة بإنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة ضمن هيكل وزارة البيئة، تتولى مهام الإشراف البيئي، رصد الطيور النافقة، وضمان التزام الشركات بالإجراءات البيئية المتبعة، بالإضافة إلى دعم منظومة التفتيش البيئي.

إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي الخاصة بهجرة الطيور

كما أوصت بضرورة الانتهاء من إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي الخاصة بهجرة الطيور بحلول فبراير 2026، والتي ستحدد مدى حساسية المناطق بيئيًا، مع دراسة إمكانية إضافة تخصص "استشاري طيور مهاجرة" إلى سجل المستشارين البيئيين المعتمدين بالوزارة.

وأكدت الوزيرة على أهمية تدريب واعتماد فرق متخصصة في مراقبة الطيور لضمان فعالية الرصد البيئي، ودعم مشروعات الطاقة النظيفة دون الإضرار بالتنوع البيولوجي، موضحة أن هذه القرارات تُعزز من استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق الأهداف البيئية لمصر وفقًا للمعايير الدولية.

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