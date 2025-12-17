الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد عددا من اللجان الانتخابية
تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عددًا من  اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، من بينها لجنة مدرسة “تحيا مصر” بالأسمرات.

تركيا تدرس إجراء تغييرات في نظام الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

إقبال ضعيف على لجان دوائر الغربية في جولة إعادة انتخابات النواب (فيديو)


وتجرى انتخابات الاعادة بالقاهرة فى ثلاث مناطق هي: الجنوبية، والشمالية، والشرقية فى حين حُسمت نتيجة مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية فى الجولة الأولى، ويبلغ عدد الناخبين بالقاهرة حوالي ٣٥٣١٤٩٨ موزعين على ٧ لجان عامة بها ٢٩٨ لجنة فرعية داخل ١٣٢ مركزا انتخابيا يتنافس فيها المرشحون على ١٠ مقاعد.

ويوجد بالمنطقة الجنوبية ٧١ مركزًا انتخابيًا تضم ١٥٠ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشمالية ٢٣ مركزًا انتخابيًا تضم ٦٦ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشرقية ٣٨ مركزًا انتخابيًا تضم ٨٢ لجنة فرعية.

وحرص محافظ القاهرة خلال جولته على التأكد من توافر  كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن، ومظلات لحماية الناخبين من الشمس.

كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتاكد من عدم وجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة او سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أى معوقات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى.

