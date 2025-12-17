الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال ضعيف على لجان دوائر الغربية في جولة إعادة انتخابات النواب (فيديو)

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على لجان الاقتراع بالغربية في جولة إعادة انت
18 حجم الخط

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الغربية ظهر اليوم الأربعاء، توافد أعداد قليلة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

محافظ الغربية: كلنا موجودين لخدمة الناس والمواطن لازم يحس إننا شغالين علشانه

افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام

ورصدت لجنة مدرسة تطاي إلى جانب لجنة مدرسة مجدي أبو النعاس التجارية بمدينة السنطة إقبالا ضعيف من الناخبين لممارسة حقهم الدستوري وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من جولة الإعادة من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدا فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر دون معوقات.

وأجرى محافظ الغربية اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة الحالة العامة بمحيط اللجان والتأكد من توافر سبل الراحة للناخبين خاصة كبار السن وذوي الهمم مع توجيهاته بسرعة التعامل مع أي شكاوى قد تطرأ لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا عقب فتح أبواب اللجان أمام الناخبين البالغ عددهم 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبا موزعين على 642 لجنة انتخابية داخل 613 مقرًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت الساعات الأولى من التصويت انتظاما واضحا في أعمال الاقتراع حيث باشر القضاة مهامهم داخل اللجان في أجواء يسودها الانضباط والتنظيم بالتزامن مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط المقار الانتخابية لتأمين العملية وضمان سيرها دون معوقات.

وسجلت محافظة الغربية توافدا ضعيفا خلال الساعات الصباحية الأولى مع انسيابية الحركة داخل اللجان وتسهيل دخول وخروج المواطنين في ظل متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية والجهات التنفيذية بما يعكس حرص المواطنين على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: كلنا موجودين لخدمة الناس والمواطن لازم يحس إننا شغالين علشانه

افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام

هندسة طنطا تنظم زيارة طلابية لأعمال تنفيذ الخط الرابع بمترو الأنفاق

حريق هائل يلتهم محتويات مطبعة في طنطا

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

النائب حشمت أبو حجر يكشف سبب انسحابه من انتخابات النواب بدائرة البساتين ودار السلام

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد انتهاء معاينة النيابة، نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بالإسكندرية (صور)

يزن النعيمات يجرى جراحة الرباط الصليبي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads