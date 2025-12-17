إقبال ضعيف على لجان دوائر الغربية في جولة إعادة انتخابات النواب (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الغربية ظهر اليوم الأربعاء، توافد أعداد قليلة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت لجنة مدرسة تطاي إلى جانب لجنة مدرسة مجدي أبو النعاس التجارية بمدينة السنطة إقبالا ضعيف من الناخبين لممارسة حقهم الدستوري وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من جولة الإعادة من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدا فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر دون معوقات.

وأجرى محافظ الغربية اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة الحالة العامة بمحيط اللجان والتأكد من توافر سبل الراحة للناخبين خاصة كبار السن وذوي الهمم مع توجيهاته بسرعة التعامل مع أي شكاوى قد تطرأ لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا عقب فتح أبواب اللجان أمام الناخبين البالغ عددهم 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبا موزعين على 642 لجنة انتخابية داخل 613 مقرًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت الساعات الأولى من التصويت انتظاما واضحا في أعمال الاقتراع حيث باشر القضاة مهامهم داخل اللجان في أجواء يسودها الانضباط والتنظيم بالتزامن مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط المقار الانتخابية لتأمين العملية وضمان سيرها دون معوقات.

وسجلت محافظة الغربية توافدا ضعيفا خلال الساعات الصباحية الأولى مع انسيابية الحركة داخل اللجان وتسهيل دخول وخروج المواطنين في ظل متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية والجهات التنفيذية بما يعكس حرص المواطنين على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.

