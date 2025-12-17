انتخابات النواب، أجواء ممطرة وتأمين مكثف بمحيط لجنة مدرسة الملك الكامل بالمنصورة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أجرت فيتو بثا مباشرا أمام لجنة مدرسة الملك الكامل بالمنصورة، اليوم الأربعاء، بعد دقائق من انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية.

انتخابات مجلس النواب 2025

وشهد محيط مدرسة الملك الكامل في مدينة المنصورة تجمع برك مائية نتيجة لسقوط الأمطار، وسط تأمين كامل مع انطلاق عملية التصويت.

فيما وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى وكذا مواجهة الأمطار بعمليات كسح المياه أولا بأول.

42 مرشحًا يتنافسون في جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الدقهلية على 21 مقعدًا

واستعدت محافظة الدقهلية بـ 657 مقرًّا، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 795 لجنة، وعدد اللجان العامة، 10 لجان، وعدد الناخبين يبلغ 4,708,301 ناخب، في 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا.

الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما أكد تذليل جميع العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من التصويت بسهولة ويسر.

وضع خطط طوارئ

ووجه المحافظ بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لسير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات، ووضع خطط طوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بمحيط المقار الانتخابية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

رفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول

كما شدد محافظ الدقهلية على تعزيز إجراءات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، ورفع كفاءة الإنارة وتوفير مصادر إضاءة بديلة، وتوفير مظلات وتخصيص أماكن انتظار لكبار السن، وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم.

خطة تأمين طبي بمحيط وداخل مقرات اللجان

كما وجه محافظ الدقهلية بوضع خطة تأمين طبي بتواجد الفرق الطبية بمحيط وداخل مقرات اللجان، والتنسيق الكامل مع مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتذليل أي عقبات.

محافظ الدقهلية يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في "العرس الديمقراطي"

وحث محافظ الدقهلية أبناء المحافظة على المشاركة الإيجابية في هذا "العرس الديمقراطي"، مؤكدًا أن المحافظة تظهر دائمًا بمستوى لائق في المشاركات الوطنية، وأن الجهاز التنفيذي يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

التواجد الميداني المستمر

وشدد محافظ الدقهلية على التواجد الميداني المستمر لمديري المديريات ولرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أولا بأول والاستماع إلى مطالبهم المشروعة والعمل على تحقيقها بأسرع وقت.

وتتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، والعميد وليد مسعد مدير إدارة التخطيط بمديرية أمن الدقهلية، ومحسن طه مدير عام اللجان والمجالس، والدكتور خالد ابو الخير مسئول الانتخابات، ووكلاء الوزارات ورؤساء قطاعات المرافق، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنية.

وجرى الإعلان عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وهي:

· من الأرضي والمحمول: 114

· أرقام أرضية: 0502316644 - 0502314880 - 0502327792

