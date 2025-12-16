وزير الرياضة يناقش مع اللجنة الطبية طرق التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ

18 حجم الخط

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطبيق الكود الطبي المعمول به بالفعل داخل الهيئات والمنشآت الرياضية، والتأكد من الالتزام بضوابط الرعاية الطبية المعتمدة، بما يعكس حرص وزارة الشباب والرياضة على سلامة وصحة الرياضيين واستدامة المنظومة الطبية الرياضية.

واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ الإجراءات الطبية المطبقة حاليًا، وعلى رأسها التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ أثناء ممارسة الرياضة، وتقييم فاعلية بروتوكولات التدخل السريع المطبقة داخل المنشآت الرياضية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما ناقش الاجتماع متابعة تفعيل وتحديث السجل الطبي الإلكتروني للرياضيين، والالتزام بتوحيد البيانات الطبية المطلوبة على مستوى الاتحادات والأندية، مع مراجعة إجراءات الحفاظ على سرية وحماية البيانات الطبية، في ضوء التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ الكشف الطبي الدوري للرياضيين، من حيث الالتزام بالفحوصات الإلزامية وفق المراحل العمرية ونوع النشاط الرياضي، وانتظام مواعيد الكشف للرياضيين المحترفين والناشئين، إلى جانب تقييم أداء مراكز الكشف الطبي المعتمدة وآليات المتابعة والتقييم المستمرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ لائحة ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1682 لسنة 2024، والتأكد من التزام الهيئات والمنشآت الرياضية بفتح الملفات الطبية المتكاملة للرياضيين وإجراء الفحوص الطبية المعتمدة قبل وأثناء المشاركة الرياضية.

وأشار الوزير إلى أن الفحوص المطبقة تشمل الكشف الباطني والقلب، الفحوص الصدرية، تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، الموجات الصوتية على القلب، قياس ضغط الدم، تقييم القدرة التنفسية، إلى جانب التحاليل المعملية اللازمة، بما يضمن الاكتشاف المبكر لأي مخاطر صحية.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق مع اللجنة الأولمبية، اللجنة البارالمبية، الاتحادات الرياضية والأندية، لمراجعة آليات التنفيذ، ومعالجة أي ملاحظات، ورفع كفاءة التطبيق العملي للكود الطبي، مؤكدًا أن صحة الرياضيين خط أحمر وأن المتابعة الميدانية عنصر أساسي لضمان الالتزام الكامل.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المتابعة، وتحديد آليات التطوير والتحسين، وجدول المتابعة اللاحق، لضمان استمرارية التطبيق الفعّال للكود الطبي داخل المنظومة الرياضية.

حضر الاجتماع عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجالات الطبية، من بينهم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية السابق، الدكتور شريف وديع رئيس المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية، الدكتور هاني نعمة الله أستاذ القلب جامعة باريس، الدكتور طارق يوسف وكيل كلية الطب جامعة عين شمس، اللواء هشام السلمي أمين الجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم، وبمشاركة عبر تقنية الكونفرنس لكل من، الدكتور حازم خميس، والدكتور ياسر حسني، والدكتور مجد فؤاد زكريا.

الرياضة تكشف آخر تطورات أزمة أرض الزمالك في بيان رسمي

من جانب آخر، أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا جديدا لكشف آخر تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، مؤكدة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف، وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها.

وقال وزارة الشباب والرياضة في البيان: “في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب أرض نادي الزمالك، تؤكد الوزارة حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الامر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة".

وأضاف الوزارة: “قمنا بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة”.

وفى سياق متصل تشدد وزارة الشباب والرياضة على عدم الادلاء بأي تصريحات أو اتخاذ ثمة إجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزامًا منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزامًا بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.

