السكك الحديدية تشكل لجنة فنية عليا للتحقيق في حادث قطار طوخ

حادث قطار طوخ
حادث قطار طوخ
 قررت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لبحث أسباب حادث قطار البضائع الذي وقع بمنطقة طوخ في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير فني مفصل لعرضه على وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

وأكدت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على أي مسؤول يثبت تقصيره أو إهماله في أداء عمله، وذلك في إطار الحرص على محاسبة المخطئين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت في وقت سابق تلقيها إخطارًا بوقوع حادث لـ قطار بضائع بـ منطقة طوخ.

 

وجاءت بيانات الحادث كالآتي:

أثناء مسير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور، بمحافظة القليوبية، سقطت السبنسة وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار أو الخروج عن القضبان.


 وعلى الفور تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث وجارٍ العمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.

وتتابع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقف ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الحركة، كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على حركة القطارات نتيجة للحادث، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة التشغيل وأمن وسلامة المواطنين.

