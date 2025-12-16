وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم المركز الإقليمي للحرير

18 حجم الخط

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء، ومحافظة الوادي الجديد؛ لتنفيذ مشروع "حماية المركز الإقليمي لإنتاج الحرير بواحة الخارجة من أخطار زحف الرمال"، وحضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث وقع البروتوكول الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد.

ووفقا للبروتوكول، ستتولى محافظة الوادي الجديد تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية الداعمة للمشروع، والتي تتضمن: حفر بئر للري مجهز بكامل مستلزماته لتوفير المياه اللازمة لعمليات التثبيت والزراعة، وإنشاء شبكات ري متكاملة، بينما يتولى مركز بحوث الصحراء الجانب الفني والتنفيذي.

ومن جهته أكد محافظ الوادي الجديد على التعاون الدائم والمثمر بين وزارة الزراعة والمحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع يستهدف ضمان استمرار الإنتاج ودعم استدامته، إلى جانب تأهيل كوادر محلية قادرة على إدارة منظومات الحماية في مواجهة الظروف المناخية القاسية.

5 بروتوكولات تعاون بين التضامن والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية

من جانب آخر، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة وجهات تابعة لها ومحافظة الوادي الجديد بشأن إنشاء عدد من المشروعات التنموية التابعة للوزارة بالمحافظة.

ويتضمن بروتوكول التعاون الأول وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث يهدف إلى تخصيص قطعة أرض "5000" فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لإقامة مشروع زراعة النخيل لصالح صندوق " تكافل وكرامة" ليكون مشروعا مستداما يساعد الصندوق في الصرف على أغراضه والمساعدة على تخارج الأسرة من أسر متلقية الدعم إلى أسر منتجة، بالإضافة إلى إمكانية القيام بأية زراعات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وقد وقع البروتوكول كل من: حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وإنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

أما البروتوكول الثاني فيهدف إلى التعاون بين محافظة الوادي الجديد وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تخصيص قطعة أرض "ألف فدان" بمحافظة الوادي الجديد لصالح صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإقامة مشروع زراعة النخيل عليها، أو أي زراعات أخري يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ووقع البروتوكول حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

أما بروتوكول التعاون الثالث فجاء بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، ويهدف إلى إنشاء خطوط إنتاج الملابس الجاهزة للتصدير "تدريب - تشغيل-تصنيع – تصدير" بمحافظة الوادي الجديد لخلق فرص عمل جديدة، وتؤول كافة إيرادات هذا المشروع لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ليكون مشروعًا مستدامًا يساعد الصندوق في الصرف على أغراضه.

ووقع البروتوكول إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ووليد بريقع المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء".

ويهدف بروتوكول التعاون الرابع الموقع بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" إلى إنشاء خط لصناعة السجاد الحرير بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الحرفي والصناعات التراثية المحلية.

ووقعه إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ومحمد منير رئيس مجلس أمناء مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد.

أما بروتوكول التعاون الخامس الموقع بين وزارة التضامن التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، فيهدف إلى إقامة مشروع زراعة النخيل لصالح صندوق "تكافل وكرامة" من خلال زراعة 5000 فدان والمخصصة لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية من محافظة الوادي الجديد، وتؤول كافة إيرادات هذا المشروع لصندوق "تكافل وكرامة".

