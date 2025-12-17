بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا على هامش اجتماع مجلس الوزراء، حيث يستعرض رئيس الوزراء أبرز القرارات الصادرة، والملفات التي ناقشها الاجتماع، إلى جانب الرد على الأسئلة المتعلقة بالشأن العام وتطورات العمل الحكومي.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لخطط العمل التنفيذية وموقف المشروعات الجارية على مستوى القطاعات المختلفة.

وفي سياق اخر كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية، سواء للمواطنين أو لقطاع الشركات بمختلف المجالات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تطرق كذلك إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، حيث تم التأكيد على أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، تمضي قدمًا في تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وتابع: ناقش الاجتماع كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.