الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، فيتو
18 حجم الخط
ads

 بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا على هامش اجتماع مجلس الوزراء، حيث يستعرض رئيس الوزراء أبرز القرارات الصادرة، والملفات التي ناقشها الاجتماع، إلى جانب الرد على الأسئلة المتعلقة بالشأن العام وتطورات العمل الحكومي.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لخطط العمل التنفيذية وموقف المشروعات الجارية على مستوى القطاعات المختلفة.

وفي سياق اخر كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية، سواء للمواطنين أو لقطاع الشركات بمختلف المجالات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول 

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تطرق كذلك إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، حيث تم التأكيد على أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، تمضي قدمًا في تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وتابع: ناقش الاجتماع كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الحكومة والبنك المركزي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي: الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

الحكومة تكشف حقيقة فيديو متداول بشأن وجود عيوب هندسية بكوبري "45 الدولي" بالإسكندرية

طارق النبراوي: نحرص على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المهندسين

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح

مدبولي يفتتح اليوم مصنع الطلمبات الغاطسة الجديد بشركة قها للصناعات الكيماوية بالقليوبية

معلومات الوزراء: تقرير "توجهات عالمية" يسلط الضوء على التجارة المستدامة كمسار لاقتصاد منخفض الكربون

وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "SPNEX" ودخوله المدار

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads