“التصديري للصناعات الغذائية” يشارك في إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

18 حجم الخط

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم في الفعالية الرسمية لإطلاق مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة – GSI"، والتي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

وشهدت جلسة الإطلاق حضور كل من: الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، إلى جانب آن شو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجيدو كلاري، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، وجيروم توران، مدير مكتب القاهرة لوكالة التنمية الفرنسية (AFD)، والدكتور علي أبو سَنّة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ممثلًا لوزيرة البيئة

وتأتي الفعالية إيذانًا بإطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع GSI، الذي يستهدف دعم المنشآت الصناعية المصرية في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يعزز جاهزيتها للامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية، وخاصة التشريعات الأوروبية المتعلقة بالبصمة الكربونية.

وشهد الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، من بينها:

اتفاق تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التحول نحو الصناعة الخضراء.

اتفاق تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الطاقة.

اتفاق شراكة مع وكالة التنمية الفرنسية لدعم تقنيات الإنتاج النظيف والإدارة المستدامة للموارد.

إطلاق آلية تمويل جديدة عبر بنوك محلية لتقديم قروض خضراء ومنح للمصانع المشاركة ضمن برنامج GSI.

ويُعد مشروع GSI امتدادًا لبرنامج خفض التلوث الصناعي (EPAP)، مع توسيع نطاق الدعم الفني والمالي ليشمل عددًا أكبر من القطاعات الصناعية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مشاركته في الفعالية تأتي ضمن دوره في دعم تحديث قطاع الصناعات الغذائية ورفع قدرته التنافسية، موضحًا أن المشروع يمثل فرصة مهمة للمصانع للاستفادة من التمويل الأخضر، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، بما يعزز القدرة على النفاذ للأسواق العالمية والتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.