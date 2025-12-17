الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
18 حجم الخط

كأس كاراباو، يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو 

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في كأس كاراباو في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأربعاء، العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو عبر قناة beIN sports HD 2.

وستُقام مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء اليوم، عقب مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام.

ويفتقد نادي مانشستر سيتي خدمات النجم المصري عمر مرموش بعدما انضم إلى منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق للمرة الأولى هذا الموسم خمسة انتصارات متتالية في مختلف البطولات، وهو ما يعكس عودة الفريق تدريجيًّا إلى مستواه المعهود في التوقيت الحاسم من الموسم.

وكان الفريق السماوي قد حقق سلسلة انتصارات لافتة على حساب ليدز يونايتد، فولهام، سندرلاند، وريال مدريد، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على كريستال بالاس ف٧ي الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا استعادة توازنه.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى كوكبة النجوم التي يقودها المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

في المقابل، يسعى برينتفورد إلى تحقيق مفاجأة قوية بإقصاء حامل اللقب، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والسرعات في التحولات الهجومية، إدراكًا منه أن مباريات الكؤوس لا تعترف سوى بما يُقدَّم داخل المستطيل الأخضر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس كاراباو مانشستر سيتي مانشستر سيتي وبرينتفورد مباراة مانشستر سيتى وبرينتفورد مانشستر سيتي ضد برينتفورد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد مانشستر سيتي أمام برينتفورد مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد

مواد متعلقة

في غياب مرموش، مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الليلة

تشيلسي يعبر كارديف سيتي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads