موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

كأس كاراباو، يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في كأس كاراباو في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأربعاء، العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد

تذاع مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو عبر قناة beIN sports HD 2.

وستُقام مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء اليوم، عقب مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام.

ويفتقد نادي مانشستر سيتي خدمات النجم المصري عمر مرموش بعدما انضم إلى منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق للمرة الأولى هذا الموسم خمسة انتصارات متتالية في مختلف البطولات، وهو ما يعكس عودة الفريق تدريجيًّا إلى مستواه المعهود في التوقيت الحاسم من الموسم.

وكان الفريق السماوي قد حقق سلسلة انتصارات لافتة على حساب ليدز يونايتد، فولهام، سندرلاند، وريال مدريد، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على كريستال بالاس ف٧ي الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا استعادة توازنه.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى كوكبة النجوم التي يقودها المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

في المقابل، يسعى برينتفورد إلى تحقيق مفاجأة قوية بإقصاء حامل اللقب، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والسرعات في التحولات الهجومية، إدراكًا منه أن مباريات الكؤوس لا تعترف سوى بما يُقدَّم داخل المستطيل الأخضر.

