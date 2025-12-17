Apple TV تحتفل بنجاح مسلسل "PLURIBUS" بطريقة مبتكرة

18 حجم الخط

احتفلت شبكة Apple TV، بنجاح مسلسل "PLURIBUS"، كأكثر برامجها مشاهدةً، بطريقة مبتكرة، حيث قامت بتأجير لوحات إعلانية في شوارع أمريكا، وكتبت عليها "الجميع يشاهد يا كارول".

أصبح رسميا Pluribus، المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ AppleTV متجاوزا، المسلسل الشهير “Severance”.

Pluribus المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ AppleTV

وفقًا لـ منصة البث AppleTV، حطم مسلسل Pluribus، من تأليف فينس جيليجان، مبتكر مسلسل "Breaking Bad"، الرقم القياسي الذي كان يحمله الموسم الثاني من مسلسل "Severance"، لأكبر إطلاق لمسلسل درامي عالمي عبر أكثر من 100 دولة تُبث فيها Apple TV، وتتصدرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والبرازيل وأستراليا وألمانيا والمكسيك والهند وفرنسا.

إنتاج جزء ثان من مسلسل Pluribus

كشفت بطلة مسلسل Pluribus ريا سيهورن، في مقابلة مع موقع DEADLINE، عن تجديد المسلسل لموسم ثانِ، وذلك قبل الانتهاء من عرض حلقات الموسم الأول.

وأوضحت ريا سيهورن، أن منصة آبل قررت تجديد مسلسل Pluribus، بسبب النجاح الكبير للعمل، مؤكدة علي عودة غرفة الكتابة وبدء العمل رسميا على الموسم الثاني.

وقالت ريا:"الكتاب يعملون الآن في غرفة الكتابة، وأنا لم أسألهم عن أي شيء بعد، قد اقرر أن أدع نفسي أتفاجأ تمامًا مثل الجمهور، صحيح أنني سأصوّر الأحداث قبل أن يروها، لكن ربما أنتظر ولا أطلب معرفة أي تفاصيل مسبقًا.. لست متأكدة بعد".

مفاجأة طاقم عمل مسلسل Pluribus لـ ريا سيهورن

في سياق متصل، فاجأ طاقم مسلسل Pluribus، بطلة العمل ريا سيهورن، أثناء تصوير إحدى حلقات المسلسل.

وكشفت ريا سيهورن، في تصريحات صحفية، أنها لم تكن تعلم أن زميلها السابق في مسلسل Better call saul، "باتريك فابيان"، هو مؤدي دور هاورد هاملين، الذي يظهر صوته في الرسالة الصوتية التي تستقبلها ريا.

وتابعت ريا: “لقد فاجأوني… أعتقد أنكم تستطيعون رؤية اللحظة التي قلت فيها: ماذا؟ باتريك؟ لكنني حاولت أن أتدارك الأمر وأكمل أداء المشهد.. وعندما انتهى المشهد، بدأت أضحك وخرجت مسرعة وقلت: إنه باتريك! لقد أحضرتم باتريك! وأخبروني أنهم كانوا يحتفظون بهذا الأمر منذ مدة طويلة فقط لممازحتي".

آبل تصدر نسخة رقمية من رواية “Bloodsong of Wycaro”

أصدرت شبكة Apple Tv، نسخة رقمية من رواية “Bloodsong of Wycaro”، من تأليف الكاتبة "كارول ستوركا"، والتي ظهرت في الحلقات الأولي التي تم عرضها من مسلسل Pluribus.

مخرج Pluribus يعلن تفاصيل جديدة عن المسلسل

كشف المخرج ڤينس جيليجان، تفاصيل جديدة عن مسلسل آبل المعنون بـ Pluribus.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية لموقع فاريتي، أن مسلسل Pluribus ربما يستمر لأربعة مواسم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل مع بداية عرضه حصريا على منصة آبل الرقمية.

وأكد جيليجان، أنه لديه خطة عامة للمسلسل وفكرة عن نهايته، معلنا أنه تم منح الضوء الأخضر للتحضير للموسم الثاني من المسلسل.

وقال جيليجا: "خذوا كلامي بحذر، لأنه عندما كان الناس يسألونني في نفس هذه المرحلة اثناء عرض Breaking Bad كم يجب أن يستمر المسلسل، كنت أقول موسمين أو ثلاثة، لكنه انتهى بخمسة، وأعتقد أن ذلك كان مثاليًا.. أود أن أرى Pluribus يستمر طالما ريا سيهورن ترغب في ذلك… أنا في الحقيقة أفعله من أجلها. هي تستحق أن تكون النجمة الكبيرة التي هي عليها الآن".

تفاصيل مسلسل بلوريبوس

تدور أحداث مسلسل Pluribus، حول فيروس غريب، يجعل جميع سكان كوكب الأرض، في حالة غامضة من السعادة القسرية،، لكن خلف هذا الهدوء شيء مرعب، تحاول اكتشافه شخصية البطلة كارول ستوركا، والتي هي الوحيدة المحصنة ضد هذا الفيروس الغريب الجماعي، وتجد نفسها أمام مهمة إنقاذ البشرية منه.

أبطال مسلسل Pluribus

ويلعب بطولة مسلسل Pluribus، كل من: الممثلة الشهيرة ريا سيهورن، وكارولينا ويدرا، وكارلوس مانويل فيسجا، وأليكسيس بيرنت، وميريام شور، وماكنزي سكوت، وميخائيل راي، وجنيفر برافو، وجيرميا لتريل كالدويل، ومن إخراج فينس جيليجان.

