ثقافة وفنون

مخرج Pluribus يعلن تفاصيل جديدة عن المسلسل

مسلسل Pluribus، فيتو
مسلسل Pluribus، فيتو
كشف المخرج  ڤينس جيليجان، تفاصيل جديدة عن مسلسل آبل المعنون بـ Pluribus.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية لموقع فاريتي، أن مسلسل Pluribus ربما يستمر لأربعة مواسم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل مع بداية عرضه حصريا علي منصة آبل الرقمية.

وأكد جيليجان، أنه لديه خطة عامة  للمسلسل وفكرة عن نهايته، معلنا أنه تم منح الضوء الأخضر للتحضير للموسم الثاني من المسلسل.

 

مسلسل Pluribus - بلوريبوس

وقال جيليجا: " خذوا كلامي بحذر، لأنه عندما كان الناس يسألونني في نفس هذه المرحلة اثناء عرض Breaking Bad كم يجب أن يستمر المسلسل، كنت أقول موسمين أو ثلاثة، لكنه انتهى بخمسة، وأعتقد أن ذلك كان مثاليًا.. أود أن أرى Pluribus يستمر طالما ريا سيهورن ترغب في ذلك… أنا في الحقيقة أفعله من أجلها. هي تستحق أن تكون النجمة الكبيرة التي هي عليها الآن".

تفاصيل مسلسل بلوريبوس

تدور  أحداث مسلسل Pluribus، حول فيروس غريب، يجعل جميع سكان كوكب الأرض، في حالة غامضة من السعادة القسرية،، لكن خلف هذا الهدوء شيء مرعب، تحاول اكتشافه شخصية البطلة كارول ستوركا، والتي هي الوحيدة المحصنة ضد هذا الفيروس الغريب الجماعي، وتجد نفسها أمام مهمة إنقاذ البشرية منه.

First image shows a blonde woman with flowing wavy hair wearing a yellow jacket viewed from below with mouth open wide in a dramatic scream expression against solid yellow background. Second image features black background with yellow text reading From the Creator of Breaking Bad above large yellow title PLURIBUS.

أبطال مسلسل Pluribus

ويلعب بطولة مسلسل Pluribus، كلا من الممثلة الشهيرة ريا سيهورن، وكارولينا ويدرا، وكارلوس مانويل فيسجا، وأليكسيس بيرنت، وميريام شور، وماكنزي سكوت، وميخائيل راي، وجنيفر برافو، وجيرميا لتريل كالدويل، ومن إخراج فينس جيليجان.

