الأحد 14 ديسمبر 2025
سياسة

وزير العمل يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

وزير العمل
وزير العمل
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، وعضوية كل من المهندس محمد زكي وكيل اللجنة والمهندس جلال القادري وكيل اللجنة، والدكتورة مروة قنصوة أمين اللجنة.

تشريعات العمل
 

وبحث اللقاء، سبل التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تشريعات العمل، وتعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية، ودعم منظومة التدريب المهني، بما يسهم في بناء وتنمية بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم خطط التنمية الشاملة.
 

القوى العاملة بمجلس الشيوخ

 

وأكد الجانبان، أهمية استمرار التواصل والتكامل بين وزارة العمل ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، ويرسخ معايير العمل اللائق، ويواكب متطلبات التطور الاقتصادي وسوق العمل الحديث.

