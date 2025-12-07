وزير العمل يعتمد 2.9 مليون جنيه إعانات لـ 408 عمال

18 حجم الخط

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، صرف مبلغ 2 مليون و990 ألف و834 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إعانات الحوادث، لصالح 408 عمال من العمالة غير المنتظمة في 25 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

المبالغ المنصرفة

وأوضح وزيرالعمل أن المبالغ المنصرفة تشمل 890 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية، موزعة على:874 ألف جنيه منح اجتماعية وصحية تضم منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، استفاد منها 261 عاملًا،و16 ألفًا و834 جنيهًا للرعاية الصحية المباشرة، تشمل مصاريف الكشف الطبي وإجراء التحاليل والإشاعات وصرف العلاج، واستفاد منها 128 عاملًا.

بند إعانات الحوادث

كما أشار الوزير العمل إلى أنه تم اعتماد 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على: 200 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من 9 حالات،و20 ألف جنيه لكل مصاب من 10 حالات.

وأوضح أن هذه الإعانات جاءت دعمًا لأسر الضحايا والمصابين في عدد من الحوادث، أبرزها:حادث تصادم سيارات نقل بالطريق الصحراوي في الجيزة، وحادث اختناق داخل بيارة صرف صحي بمحافظة الشرقية، وحادث غرق العامل الزراعي "شهيد الشهامة" بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولته إنقاذ فتيات من الغرق.

أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا،و توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من يستحق.

