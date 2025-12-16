هجوم سيبراني غامض يضرب مجلس النواب الألماني خلال زيارة زيلينسكي

18 حجم الخط

كشفت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن تعرض مجلس النواب الألماني، لانقطاع كبير في خدمات البريد الإلكتروني، وذلك تزامنا مع انعقاد المحادثات الأمريكية الأوكرانية التي استضافها المستشار الألماني فريديش ميرتس، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما يشتبه مسؤولون أنه هجوم سيبراني.

هجوم سيبراني يستهدف مجلس النواب الألماني

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن 3 نواب أن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا من الوصول إلى حسابات بريدهم لأكثر من 4 ساعات، وقال أحد النواب إن الهجوم بدأ لحظة دخول الرئيس الأوكراني إلى مبنى "البوندستاج" لإجراء محادثات مع رئيسة المجلس يوليا كلوكنر.

ومن جانبه ذكر مصدر حكومي أنهم يشتبهون أن يكون انقطاع خدمات البريد الإلكتروني هجوما سيبرانيا انتقاميا على خلفية قرار ألمانيا استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، بسبب مزاعم تتعلق بأعمال تخريب وحرب هجينة شنتها روسيا ضد برلين.

صدام سياسي بين روسيا وألمانيا

وأضاف المصدر: "نحن نعرف على الأرجح من أين أتى هذا الهجوم".

واتهمت الحكومة الألمانية موسكو، الأسبوع الماضي، بإدارة حملة تضليل إعلامية تهدف إلى زرع الانقسامات داخل المجتمع الألماني.

وحذر ميرتس، مرارا، من أن روسيا تشن حربا على أوروبا، وعلى ألمانيا بشكل خاص، عبر هجمات سيبرانية وأعمال تخريب يومية.

وسبق أن كان مبنى مجلس النواب هدفا لهجمات القراصنة الروس في عام 2015، وقالت الاستخبارات البريطانية إن "كمية كبيرة من البيانات" سرقت في هجوم طال حسابات بريد إلكتروني لعدة نواب، وشمل أيضا المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل.

