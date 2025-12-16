18 حجم الخط

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: نحتاج إلى الاطلاع على نتائج المباحثات قبل تنظيم جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا.



روسيا تكشف شرطها لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن أوكرانيا

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا تريد الاطلاع على نتائج المباحثات بين كييف والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وذلك قبل تنظيم جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا.

وتابع بيسكوف: "قبل تنظيم جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، نريد الاطلاع على نتائج اتصالات واشنطن مع كييف بمشاركة الأوروبيين".



ويشار إلى أن في أعقاب محادثات برلين في 14 و15 ديسمبر حول التسوية الأوكرانية، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الضمانات المقدمة لأوكرانيا والتدابير اللازمة لحل النزاع، ومن بينها نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا والحفاظ على قوام القوات الأوكرانية بما لا يقل عن 800 ألف جندي.

محادثات برلين لتسوية النزاع الأوكراني

وفي أعقاب المحادثات التي أجراها وفدا أوكرانيا والولايات المتحدة في برلين، عدّلت كييف موقفها من بندين هامين في خطة السلام الأمريكية، لكن هناك نقطة محورية لا تزال موضع خلاف.

وفي تصريح له أمس حول هذا الخصوص أعلن بيسكوف أن "الولايات المتحدة لا تطلع روسيا على نحو فوري أو في الوقت الفعلي حول مجريات الاتصالات الجارية بشأن أوكرانيا في برلين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.