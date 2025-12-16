الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تكشف شرطها لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن أوكرانيا

بيسكوف
بيسكوف
18 حجم الخط

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: نحتاج إلى الاطلاع على نتائج المباحثات قبل تنظيم جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا.


روسيا تكشف شرطها لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن أوكرانيا 

وأضاف  المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا تريد الاطلاع على نتائج المباحثات بين كييف والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وذلك قبل تنظيم جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا.

وتابع بيسكوف: "قبل تنظيم جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا، نريد الاطلاع على نتائج اتصالات واشنطن مع كييف بمشاركة الأوروبيين".


ويشار إلى أن في أعقاب محادثات برلين في 14 و15 ديسمبر حول التسوية الأوكرانية، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الضمانات المقدمة لأوكرانيا والتدابير اللازمة لحل النزاع، ومن بينها نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا والحفاظ على قوام القوات الأوكرانية بما لا يقل عن 800 ألف جندي.

محادثات برلين لتسوية النزاع الأوكراني 

وفي أعقاب المحادثات التي أجراها وفدا أوكرانيا والولايات المتحدة في برلين، عدّلت كييف موقفها من بندين هامين في خطة السلام الأمريكية، لكن هناك نقطة محورية لا تزال موضع خلاف.

وفي تصريح له  أمس حول هذا الخصوص أعلن بيسكوف  أن "الولايات المتحدة لا تطلع روسيا على نحو فوري أو في الوقت الفعلي حول مجريات الاتصالات الجارية بشأن أوكرانيا في برلين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روسيا الكرملين كييف الولايات المتحدة واشنطن التسوية الأوكرانية

مواد متعلقة

روسيا: لم نتلق أي إشارات حول نتائج مفاوضات أوكرانيا.. ومشاركة الأوروبيين مقلقة

الكرملين: لا نتائج أمريكية بشأن خطة السلام ولا دعوة لانضمامنا لمجموعة السبع

الأكثر قراءة

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

أيوبي ولوكمان على الدكة، تشكيل نيجيريا لمواجهة منتخب مصر الودية

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

ما حكم قطع صلة الرحم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads