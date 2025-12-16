الهيئة الوطنية للانتخابات: غلق 31 مقرًا انتخابيًا للمصريين بالخارج ومتابعة أعمال الفرز

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم غلق 31 مقرًا انتخابيًا للمصريين بالخارج بعد انتهاء عملية التصويت بها، وجرى متابعة أعمال الفرز داخل هذه المقار وفقًا للإجراءات المنظمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، أنه تبقّى 108 مقار انتخابية أخرى حول العالم، من المقرر أن يتم غلقها تباعًا وفق التوقيت المحلي لكل دولة، مع استمرار متابعة عمليات الفرز والحصر العددي للأصوات بجميع المقار الانتخابية فور انتهاء التصويت بها.

وكان المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد إن عملية اقتراع المصريين بالخارج أوشكت على الانتهاء في إطار هذه الجولة الانتخابية، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير لكل مصري مقيم خارج البلاد على حرصه على النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضح بنداري أن بعثة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية كانت آخر بعثة بدأت أعمال التصويت في ثاني أيام الاقتراع، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنتهي أعمال التصويت بها في الساعة السابعة صباح غدٍ الأربعاء.

وأضاف أن مقر لوس أنجلوس سيكون آخر مقر انتخابي ينهي عملية التصويت، ليبدأ بعدها اتخاذ إجراءات الغلق والفرز وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على الإسهام في استكمال مسار الاستحقاقات الدستورية.

