خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع الكونجرس لمكافحة المخدرات والإرهاب في نصف الكرة الأرضية الغربي

روبيو: التنسيق مع
روبيو: التنسيق مع الكونجرس لمكافحة المخدرات
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستتواصل مع الكونجرس بشأن الضربات التي تنفذها لمكافحة المخدرات، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي ومنع تهريب المخدرات والأسلحة إلى الداخل-وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

 

تهديدات المنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات للأمن الأمريكي

وأشار روبيو إلى أن المنظمات الإرهابية التي تعمل في نصف الكرة الأرضية الغربي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأمريكيين، حيث تقوم هذه الجماعات بنقل الأسلحة والمخدرات إلى المجتمع الأمريكي، ما يعرض المدنيين للخطر ويقوض استقرار البلاد.

 

وزارة الحرب الأمريكية تؤكد نجاح العمليات ضد التنظيمات الإجرامية

من جانبه، شدد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجيست، على أن الولايات المتحدة تقوم بمهمة ناجحة لمكافحة المنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات، مشيرًا إلى فعالية التنسيق بين القوات الأمريكية والجهات المختصة في القضاء على شبكات التهريب ومنع وصولها إلى الأراضي الأمريكية.

استمرار الجهود الدولية لمكافحة تهريب المخدرات

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة تتطلب تعاونًا مستمرًا مع الكونجرس والشركاء الدوليين لضمان نجاح العمليات وتحقيق الأمن العام، مع الالتزام بالقانون الدولي والحفاظ على سلامة المدنيين في مناطق العمليات.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتصنيف مخدر الفينتانيل ضمن فئة أسلحة الدمار الشامل، في خطوة تعكس تصعيدًا كبيرًا في طريقة تعامل واشنطن مع أزمة المخدرات التي تضرب المجتمع الأمريكي.

وأكد ترامب أن الفينتانيل يمثل خطرًا استراتيجيًا واسع النطاق، مشددًا على أنه لا يقل خطورة عن الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، نظرًا لتسببه في عشرات الآلاف من الوفيات سنويًا وتأثيره المدمر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

