ترامب: 59 دولة مستعدة للمشاركة في قوة استقرار بغزة.. ونترقب نزع سلاح حماس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، في إطار جهود دولية للتعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.

 

ترامب يشكك في التزام حماس بإعلان نزع السلاح

وفي ما يتعلق بحركة حماس، أوضح ترامب أن حركة حماس قالت إنها ستنزع سلاحها، مضيفًا: «سنرى ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا»، في إشارة إلى انتظار خطوات عملية على الأرض تؤكد جدية هذا الإعلان.

 

ترامب: ترقب دولي للخطوات القادمة على أرض الواقع بشأن غزة

وأشار ترامب إلى أن المجتمع الدولي يراقب التطورات من كثب، مؤكدًا أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية ستتوقف على مدى التزام الأطراف المختلفة بتعهداتها، خاصة ما يتعلق بملف السلاح وضمان الاستقرار في القطاع.

 

في سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنظر وتُقيِّم ما إذا كان مقتل أحد القيادات في حركة حماس يمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار القائم، مؤكدًا أن واشنطن تتابع تطورات المشهد من كثب.

 

ترامب: موقفنا من اغتيال قيادي حماس سيتحدد بناءً على نتائج التقييم

وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية ستعتمد في موقفها النهائي بشأن اغتيال قيادي حركة حماس على المعطيات الدقيقة والوقائع الميدانية المرتبطة بالحادث، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التهدئة ومنع التصعيد يمثلان أولوية في المرحلة الحالية.

