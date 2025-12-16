الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم قتل فلسطيني بجنوب قطاع غزة لاجتيازه الخط الأصفر

جيش الاحتلال يزعم
جيش الاحتلال يزعم قتل فلسطيني جنوب قطاع غزة، فيتو
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيًا، بعد أن اجتاز ما يُعرف بالخط الأصفر جنوبي قطاع غزة، مدعيًا أن الشخص كان يشكّل خطرًا داهمًا على قواته المنتشرة في المنطقة.

مزاعم جيش الاحتلال لقتل الفلسطينيين في غزة

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان له، أن قواته تعاملت مع الحادثة وفق ما وصفه بـ"قواعد الاشتباك"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الفلسطيني أو ملابسات الحادث.

رئيس أركان الاحتلال: الخط الأصفر خط حدودي جديد في غزة

وفي وقت سابق قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: إن ما يعرف بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة يشكل الآن "خطا حدوديا جديدا" لإسرائيل، مؤكدا استعداد جيش الاحتلال لما وصفه بـ "سيناريو حرب مفاجئة".

وخلال جولة وتقييم للوضع في غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور وقادة آخرين، قال زامير لجنود الاحتياط: "نعمل على إزالة التهديدات في جميع المجالات"، مبينا أن "الخط الأصفر هو خط حدودي جديد وخط دفاع أمامي للمستوطنات وخط هجوم".

حماس: الخروقات الإسرائيلية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

من جانبه  قال القيادي في حركة حماس غازي حمد: إن الخروقات المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لا ينبغي أن تستمر، ولا يجب تفسير ضبط النفس الفلسطيني على أنه نقطة ضعف، محذرًا من تداعيات استمرار الانتهاكات على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح غازي خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك قيودًا كثيرة تفرضها إسرائيل على ملف إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب تلاعب واضح في آليات إدخال الوقود والغاز، بما يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض أي فرص حقيقية للتهدئة.

