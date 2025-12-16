الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ قانون يكشف مصير تهديدات شبهة عدم الدستورية لمجلس النواب الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

قال الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن المطالبات بإلغاء الانتخابات البرلمانية بشكل كامل، خوفا من شبهة عدم دستورية تشكيل مجلس النواب المقبل،  كلام يحتاج قدرًا من التوضيح، موضحًا أنه لا توجد سلطة يمكنها إصدار قرار بإلغاء الانتخابات بشكل كامل، وإنما هناك جهات مختصة بالإلغاء الجزئي بناءً على تظلمات وطعون.

 

تهديدات لمجلس النواب المقبل

 

وأضاف في تصريح خاص،: لا توجد أية تهديدات للمجلس المقبل من الناحية الدستورية، حيث لا يوجد ما يخالف الدستور في حزمة القوانين المتعلقة بالانتخابات

وأضاف، أن حالات الإلغاء التى تمت حتى الآن تسمى إلغاء جزئى، سواء بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحكام من   محكمة الإدارية العليا، ولكن فكرة المطالبات بإلغاء الانتخابات بشكل كامل، كلام يحتاج قدرًا أولًا من التوضيح.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع، عندما نستطلع مواد الدستور ككل بكل مكوناته، سنجد أنه لا يوجد إلا جهتان يمكنهما إصدار قرار بإلغاء الانتخابات، وهما الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا، فهما الجهتان اللتان تملكان ذلك الحق، ولكنه  بشكل جزئي نتيجة لتظلمات وطعون مرتبطة بوجود مخالفات يتم التأكد منها في دوائر بعينها، حتى وإن وصلت إلى كامل الدوائر، ولكنها ليست بقرار كلي لكامل العملية الانتخابية.
وفي النهاية أرى أنه لا فائدة من الإلغاء الكامل.

عدم دستورية قوانين الانتخابات

 

وحول التخوفات من شبهة عدم الدستورية لتشكيل المجلس الجديد بسبب ما يراه البعض من عدم دستورية قوانين الانتخابات، لا أرى وجود تهديدات لمجلس النواب الجديد، لأن جزء كبير من قوانين الانتخابات عبارة عن ملاءمات سياسية، بمعنى، على سبيل المثال، هل من الأفضل إجراء تمثيل نسبي ولا قائمة بالأغلبية المطلقة (القائمة المغلقة)؟ فالدستور أجاز هذا وأجاز ذاك.

وأضاف، بالتالي، هذه ملاءمات، ليس لها علاقة بمخالفة الدستور. الملاءمات هي خيارات قانونية، خيارات سياسية، وتوافق أغلبية برلمانية استقر عليها القانون.

وتابع،  أرى أنه لا يوجد ما يخالف الدستور في حزمة القوانين المتعلقة بالانتخابات، وإن التجربة أثبتت أن في بعض القصور في تلك القوانين، في نصوص أخرى، مثل حالات التنازل التي تحدث في حالات المرشحين على المقاعد الفردية، فهي غير منصوص عليها بشكل واضح في قانون مجلس النواب، حيث ما تم النص عليه هو حالات التنازل في مرشحي القوائم فقط.
وأضاف، أيضًا قانون مجلس الشيوخ، أرى ضرورة تعديله فيما يتعلق بتحديد كل من الوكيل الأول والوكيل الثاني في حالة تساوي الأصوات، أسوة بما تم تعديله في قانون مجلس النواب، فمثل هذه الحالات لا تعد مخالفات للدستور، وإنما توضيحًا للنصوص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات البرلمانية الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الوطنية للانتخابات قانون مجلس النواب مخالفة الدستور مجلس النواب الجديد

مواد متعلقة

متحدث مجلس النواب السابق يكشف حقيقة إلغاء انتخابات 2025 (فيديو)

المحكمة الإدارية العليا ترفض طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسوهاج

الأكثر قراءة

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

بعد توقعات صعود الذهب في 2026.. رحلة المعدن الأصفر فى السوق المحلى خلال 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح حكم التشبه بـ"خالد بن الوليد"

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads