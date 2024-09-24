سفير إثيوبي سابق يفضح مخططات آبي أحمد للاستيلاء على أراضي الصومال وأريتريا والسودان (فيديو)

كشف السفير الإثيوبي السابق بروك هايلو، الخبير الاستراتيجي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن مخطط إثيوبيا لتقسيم والاستيلاء على أراضي في الصومال وأريتريا والسودان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تريد عمل منطقة عازلة داخل الصومال، والاستيلاء على أراضي بها.

الجيش الإثيوبي درب الانفصاليين في الصومال لمساعدة إثيوبيا

كما كشف الخبير الاستراتيجي التابع لآبي أحمد، بروك هايلو، عن قيام الجيش الإثيوبي بتدريب آلاف الانفصاليين في الصومال، قائلًا: “هؤلاء سيساعدون إثيوبيا في سيناروا الحرب ضد الصومال ومصر”.

سفير إثيوبي يفضح مخطط آبي أحمد، فيتو



وقال السفير الإثيوبي السابق بروك هايلو، والمستشار المقرب لرئيس وزرء إثيوبيا آبي أحمد، إنه يطرح سيناريو خاصة بعملية إنفصال عدد من الأقاليم عن الصومال، حيث ستنشئ إثيوبيا ما وصفه بـ "منطقة عازلة بعمق 100-150 كيلومترًا داخل أراضي الصومال"

سيناريو أثيوبيا لعمل منطقة عازلة في الصومال

وعن سيناريو أثيوبيا في عمل منطقة عازلة في الصومال، بين الصومال وإثيوبيا، قال مستشار آبي أحمد أن هذه المنطقة المقترحة من إثيوبيا تضم (جيدو وولاية الجنوب الغربي)، قائلًا: أنهما الولايتان المثاليتان لإنشاء المنطقة العازلة من قبل الجيش الإثيوبي، التابع لآبي أحمد.

Breaking 🚨: Pro Ethiopian 🇪🇹government professor calls for “ Balkanizing Somalia” and annexing Puntland and Asseb into 🇪🇹 territory in interview aired on state media. pic.twitter.com/Q998NUNnH9 — Amhara News Service (@Amhara_News) September 20, 2024

كما قال السفير السابق بروك هايلو أنه "من المبرر إلى حد ما" ضم جيدو وولاية الجنوب الغربي بالكامل إذا خسرت الصومال ومصر الحرب"، مؤكدًا أن قوات الجيش الإثيوبي دربت الآلاف من القوات الإقليمية الصومالية التي ستساعد إثيوبيا في سيناريو الحرب.

مخططات إثيوبيا للاستيلاء على أرض الصومال وارتيريا والسودان

ودعا بروك هايلو الحكومة الإثيوبية إلى "تقسيم الصومال" وضم بونتلاند وعصب إلى أراضي إثيوبيا، وأيضًا ضم أراض من أرتيريا والسودان، وخاصة في دارفور، زاعمًا أن السودان على وشك الانهيار، كما دعا لتقسيم السودان بأن يكون هناك نظام مركزي في الخرطوم، وهناك سيناريو لفصل دارفور عن السودان، وذلك في مقابلة بثتها وسائل الإعلام الإثيوبية الرسمية.

Breaking 🚨: Former Ambassador Brook Hailu lays out scenario where Ethiopia 🇪🇹 will create buffer zone 100- 150KM deep within Somalia 🇸🇴 territory. Gedo and South West State is the two ideal area states ENDF 🇪🇹 will create the buffer zone. Former Ambassador stated it’s “ semi… pic.twitter.com/SLKVPUZMB2 — Amhara News Service (@Amhara_News) September 23, 2024



وقال بروك هايلو في المقابلة: "إن أرض الصومال "صوماليا لاند" لن تعود مرة أخرى للصومال"، وفي تدخل صارخ في الشأن الصومالي ذكر هايلو أنه "يرفض إتفاق الصومال ودعم مصر لها في وحدة أراضيها"، زاعمًا أن الأمر يخص المنطقة الانفصالة “صوماليا لاند”، التي طالب بانفصالها عن الصومال واستقلالها، حتى يتثني لإثيوبيا أن تتفق مع الانفصاليين في أرض الصومال.

الدعوة لتقسيم الصومال لدويلات

الأكثر غرابة أن السفير الإثيوبي ومستشار آبي أحمد طالب بإنفصال أرض الصومال وبونتلاند عن الصومال، وتقسيم الصومال لعدة دويلات، واصفًا ذلك بمولد جديد لهم مثل انفصال المجرات، وذلك حتى يتسنى للمناطق المنفصلة عن الصومال الإنضمام لإثيوبيا، قائلًا: "لن يوقف أحد ذلك"

الجيش الإثيوبي يدرب الانفصاليين في الصومال، فيتو



السيناريو الإثيوبي، الذي كشفه مستشاره بروك هايلو، في مقابلة بالتليفزيون الرسمي الإثيوبي، باستيلاء إثيوبيا على أراضي في أرتيريا والصومال والسودان، أثار غضب العديد من النشطاء المتخصصين في الشأن الإفريقي.

وعلقت الكاتبة الإرتيرية والناشطة فاطمة موسى قائلة: "أجرى التلفزيون الوطني الإثيوبي مقابلة مع الخبير الاستراتيجي لرئيس الوزراء آبي أحمد البروفيسور بروك هايلو الذي قال إن إثيوبيا يجب أن تستولي على أراضٍ ليس فقط من الصومال، ولكن أيضًا يراهن انه ارتيريا كما نعرف خريطتها الآن لن تبقى موجودة وأنه ميناء عصب جنوب مصوع في ارتيريا عائد لهم وأن #السودان سيقسم!!"

البحر الأحمر خط أحمر

وتابعت الكاتبة الإرتيرية فاطمة موسي "معروف الأثيوبيين يحبون اللحم النيئ دعهم يحلمون بالسمك حتى لا يصابون بالجنون الرسمي. ارتيريا خط أحمر كالبحر الأحمر وشعبها لن يضحى ولا في في شبر عاشت ارتيريا"

مخططات آبي أحمد للاستيلاء على أراضي الصومال وارتيريا، فيتو



أما المحلل السياسي والباحث الصومالي عبد الرشيد هيشي فقال: "أجرى التلفزيون الوطني الإثيوبي مقابلة مع الخبير الاستراتيجي لرئيس الوزراء أبي أحمد البروفيسور بروك هايلو الذي قال إن إثيوبيا يجب أن تستولي على الأراضي ليس فقط من الصومال، ولكن أيضًا من إريتريا والسودان. إذا كان هذا هو ما يفعله أكل اللحوم النيئة بأدمغتهم، فتصوروا ماذا كان سيحدث لو أن الصوماليين أعطوهم "حق الوصول إلى البحر" الكامل وأضافوا الأسماك النيئة إلى هذا المزيج الغريب. سوف يصابون بالجنون تماما."

وقال البلوجر محمود سعيد: "لن ترونا إلا معًا مصر والصومال وإريتريا، لن يحصل آبي على متر واحد فى بربرة أو عصب وطالما دولكم ترفض ذلك ستكون مصر بأمر الله رأس حربة، وستدعمكم بكل القدرات اللازمة..."