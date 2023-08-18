محمد بن زايد يناقش فى إثيوبيا أزمة سد النهضة ويتحدث عن حل يرضى مصر

عقد محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، جلسة محادثات مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد على، اليوم الجمعة، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية شملت أزمة سد النهضة.

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وبحث محمد بن زايد ورئيس وزراء إثيوبيا مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية، وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية، لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بينهما ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

مباحثات محمد بن زايد مع رئيس وزراء إثيوبيا

كما بحث الجانبان التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وعددًا من القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية بناء جسور التعاون وشراكات فاعلة تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب وازدهارها.

وأكد محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تنمية علاقات التعاون مع إثيوبيا، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز علاقاتها الخارجية مع الدول الصديقة التي ترتكز على الشراكة والتعاون المشترك في جميع المجالات.

قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا

وقال رئيس الإمارات: إن العلاقات بين دولة الإمارات وإثيوبيا متنامية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا نوعيًا خاصة في المجالات التي تخدم الاستدامة والتنمية في البلدين.. مؤكدا حرص الدولة على دفع علاقاتها مع إثيوبيا الصديقة إلى الأمام، خاصة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها.

وأشار بن زايد، إلى أن إثيوبيا تعد شريكًا تجاريًا مهمًا للدولة في إفريقيا حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 1.4 مليار دولار في 2022 و"نعمل على زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.. كما نعمل على تعزيز الاستثمار المشترك وتوسيع آفاقه.. خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الكثيرة والواعدة بين البلدين بجانب تعاون البلدين في مجال الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية".

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى دولة الإمارات في إطار توجهها الإستراتيجي لتعزيز العلاقات مع إفريقيا خاصة في المجالات التنموية خاصة إنها تستضيف مقر منظمة الوحدة الإفريقية.. ولها ثقل كبير في القارة، كما أن لها دورا مهما وأساسيا في معادلة الأمن الإقليمي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

مفاوضات مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

كما رحب الشيخ محمد بن زايد، بالخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا مؤخرًا على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة، معربا عن تمنياته أن تصل هذه المفاوضات إلى حل مرضي لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون فيما بينها ويدعم الاستقرار في المنطقة

ودعا محمد بن زايد، رئيس الوزراء الإثيوبي إلى حضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28 ” الذي تستضيفه بلاده نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن إثيوبيا من الدول التي تهتم بقضية الطاقة المتجددة.. وتشترك مع دولة الإمارات في هدف تحقيق الحياد المناخي عام 2050.

من جانبه أعرب رئيس وزراء أثيوبيا عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مشيدا بجهود الإمارات الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والسلام والتعايش بين شعوب العالم ودوله.. وتمنى لدولة الإمارات مزيدًا من التقدم والازدهار.

تعزيز التعاون بين الإمارات وإثيوبيا فى كافة المجالات

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تخدم مصالحهما المشتركة وتسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

كما قام محمد بن زايد برفقة آبي أحمد بغرس شجرة في حديقة مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية.