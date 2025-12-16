سامسونج تمنح هواتف Galaxy القدرة على فتح وتشغيل سيارات بورش الكهربائية

18 حجم الخط

كشفت سامسونج عن دعم هواتفها الذكية Galaxy لخاصية المفتاح الرقمي في سيارات بورش الكهربائية لتصبح هواتف مالكي طرازات بورش ماكان وكايين الكهربائية أداة للتحكم الكامل في سياراتهم.

موعد توافر الخاصية

وعبر هذه التقنية، يمكن للمستخدمين فتح السيارة، قفلها، وتشغيلها مباشرة من هواتفهم، سواء عبر اتصال UWB أو NFC الآمن.

وستتوفر هذه الخاصية في البداية في الأسواق الأوروبية خلال ديسمبر 2025، قبل أن يتم تعميمها عالميًا بالتزامن مع إطلاق سيارات بورش الكهربائية، وفقًا لما أعلنه متحدث باسم سامسونج.

التطبيق المسؤول عن هذه الخدمة هو Samsung Wallet، المتوافر على جميع هواتف Galaxy الحديثة، بالإضافة إلى بعض الإصدارات القديمة مثل Galaxy S20 وNote 20 وGalaxy Z Fold 2 وGalaxy Flip 5G، ما يمنح شريحة واسعة من المستخدمين القدرة على الاستفادة من الخاصية.



تتيح خاصية المفتاح الرقمي لمالكي سيارات بورش القدرة على التحكم في السيارة لاسلكيًا بشكل كامل، بما في ذلك فتح الأبواب، قفل السيارة، وتشغيل المحرك.



كما يقدم التطبيق طبقة أمان إضافية، إذ يمكن للمستخدمين في حال فقدان الهاتف أو تعرضه للسرقة، قفل المفتاح الرقمي أو حذفه عن بُعد، بما يضمن حماية بيانات السيارة ومنع أي استخدام غير مصرح به.



ويعتبر هذا الدعم امتدادًا لتوجه سامسونج لتوسيع استخدام Samsung Wallet ليشمل خدمات متعددة، إذ سبق للشركة أن أطلقت هذه الميزة لسيارات فولفو وبولستار الكهربائية المختارة في فبراير 2025.



ومنذ إطلاقها الأول في عام 2021، أضافت سامسونج العديد من الوظائف إلى المحفظة الرقمية، التي أصبحت قادرة على تخزين بطاقات الائتمان والخصم، وإجراء التحويلات المالية بنقرة واحدة، إلى جانب المفاتيح الرقمية للسيارات.



وتعكس هذه الخطوة توجه سامسونج نحو دمج الهواتف الذكية بالأنظمة الذكية للسيارات، ورفع مستوى الراحة والأمان للمستخدمين، إذ تتيح لهم الابتعاد عن المفاتيح التقليدية والاعتماد على هواتفهم في إدارة سياراتهم اليومية.



كما تواكب سامسونج التوسع المتزايد في سوق السيارات الكهربائية، حيث تركز شركات صناعة السيارات على تطوير خدمات رقمية متكاملة تعزز تجربة القيادة وراحة المستخدم.



وتأتي هذه الخطوة في سياق التحول الرقمي الذي يشهده قطاع السيارات حول العالم، مع اعتماد متزايد على المفاتيح الرقمية، أنظمة الاتصال الذكية، وخدمات التحكم عن بُعد، والتي أصبحت مطلبًا أساسيًا للمستهلكين الراغبين في دمج التكنولوجيا مع حياتهم اليومية.



وتعكس الشراكة بين سامسونج وبورش توجه الشركات التكنولوجية وصانعي السيارات نحو تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق الرقمي الحديث.



وبالإضافة إلى المفاتيح الرقمية، يمكن لمستخدمي Samsung Wallet إدارة بياناتهم المالية بشكل سلس، ما يعزز من دور التطبيق كمنصة رقمية شاملة للهواتف الذكية. وتعكس هذه الاستثمارات التكنولوجية رؤية سامسونج في تحويل هواتف Galaxy إلى محاور للتحكم الرقمي في مختلف جوانب حياة المستخدمين اليومية، بدءًا من القيادة وصولًا إلى الدفع المالي وإدارة الحسابات.

تقليل الاعتماد على المفاتيح التقليدية

مع التوسع المستمر في هذه الخدمات، يتوقع أن تشهد الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة زيادة اعتماد المستخدمين على المفاتيح الرقمية في السيارات الكهربائية والفاخرة، بما يعزز من الراحة ويقلل من الاعتماد على المفاتيح التقليدية.



كما يسهم ذلك في تعزيز مستوى الأمان والسيطرة على السيارة عبر الهواتف الذكية، ما يمثل خطوة إضافية نحو مستقبل القيادة الذكية والرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.