الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سامسونج تمنح هواتف Galaxy القدرة على فتح وتشغيل سيارات بورش الكهربائية

سيارة بورش،فيتو
سيارة بورش،فيتو
18 حجم الخط

كشفت سامسونج عن دعم هواتفها الذكية Galaxy لخاصية المفتاح الرقمي في سيارات بورش الكهربائية لتصبح هواتف مالكي طرازات بورش ماكان وكايين الكهربائية أداة للتحكم الكامل في سياراتهم.

موعد توافر الخاصية 

وعبر هذه التقنية، يمكن للمستخدمين فتح السيارة، قفلها، وتشغيلها مباشرة من هواتفهم، سواء عبر اتصال UWB أو NFC الآمن.

وستتوفر هذه الخاصية في البداية في الأسواق الأوروبية خلال ديسمبر 2025، قبل أن يتم تعميمها عالميًا بالتزامن مع إطلاق سيارات بورش الكهربائية، وفقًا لما أعلنه متحدث باسم سامسونج. 

التطبيق المسؤول عن هذه الخدمة هو Samsung Wallet، المتوافر على جميع هواتف Galaxy الحديثة، بالإضافة إلى بعض الإصدارات القديمة مثل Galaxy S20 وNote 20 وGalaxy Z Fold 2 وGalaxy Flip 5G، ما يمنح شريحة واسعة من المستخدمين القدرة على الاستفادة من الخاصية.


تتيح خاصية المفتاح الرقمي لمالكي سيارات بورش القدرة على التحكم في السيارة لاسلكيًا بشكل كامل، بما في ذلك فتح الأبواب، قفل السيارة، وتشغيل المحرك. 


كما يقدم التطبيق طبقة أمان إضافية، إذ يمكن للمستخدمين في حال فقدان الهاتف أو تعرضه للسرقة، قفل المفتاح الرقمي أو حذفه عن بُعد، بما يضمن حماية بيانات السيارة ومنع أي استخدام غير مصرح به.


ويعتبر هذا الدعم امتدادًا لتوجه سامسونج لتوسيع استخدام Samsung Wallet ليشمل خدمات متعددة، إذ سبق للشركة أن أطلقت هذه الميزة لسيارات فولفو وبولستار الكهربائية المختارة في فبراير 2025. 


ومنذ إطلاقها الأول في عام 2021، أضافت سامسونج العديد من الوظائف إلى المحفظة الرقمية، التي أصبحت قادرة على تخزين بطاقات الائتمان والخصم، وإجراء التحويلات المالية بنقرة واحدة، إلى جانب المفاتيح الرقمية للسيارات.


وتعكس هذه الخطوة توجه سامسونج نحو دمج الهواتف الذكية بالأنظمة الذكية للسيارات، ورفع مستوى الراحة والأمان للمستخدمين، إذ تتيح لهم الابتعاد عن المفاتيح التقليدية والاعتماد على هواتفهم في إدارة سياراتهم اليومية. 


كما تواكب سامسونج التوسع المتزايد في سوق السيارات الكهربائية، حيث تركز شركات صناعة السيارات على تطوير خدمات رقمية متكاملة تعزز تجربة القيادة وراحة المستخدم.


وتأتي هذه الخطوة في سياق التحول الرقمي الذي يشهده قطاع السيارات حول العالم، مع اعتماد متزايد على المفاتيح الرقمية، أنظمة الاتصال الذكية، وخدمات التحكم عن بُعد، والتي أصبحت مطلبًا أساسيًا للمستهلكين الراغبين في دمج التكنولوجيا مع حياتهم اليومية. 


وتعكس الشراكة بين سامسونج وبورش توجه الشركات التكنولوجية وصانعي السيارات نحو تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق الرقمي الحديث.


وبالإضافة إلى المفاتيح الرقمية، يمكن لمستخدمي Samsung Wallet إدارة بياناتهم المالية بشكل سلس، ما يعزز من دور التطبيق كمنصة رقمية شاملة للهواتف الذكية. وتعكس هذه الاستثمارات التكنولوجية رؤية سامسونج في تحويل هواتف Galaxy إلى محاور للتحكم الرقمي في مختلف جوانب حياة المستخدمين اليومية، بدءًا من القيادة وصولًا إلى الدفع المالي وإدارة الحسابات.

سامسونج مصر تشارك في فعالية "AI Futures Lab" بدبي

مواصفات هاتفي سامسونج Galaxy A07 وGalaxy A17 بعد إطلاقهما رسميا

تقليل الاعتماد على المفاتيح التقليدية 

مع التوسع المستمر في هذه الخدمات، يتوقع أن تشهد الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة زيادة اعتماد المستخدمين على المفاتيح الرقمية في السيارات الكهربائية والفاخرة، بما يعزز من الراحة ويقلل من الاعتماد على المفاتيح التقليدية.


كما يسهم ذلك في تعزيز مستوى الأمان والسيطرة على السيارة عبر الهواتف الذكية، ما يمثل خطوة إضافية نحو مستقبل القيادة الذكية والرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سامسونج Galaxy بورش سيارات بورش سيارات بورش الكهربائية

مواد متعلقة

اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين

منظمة إيرلندية ترفع دعوى قضائية ضد مايكروسوفت تتهمها بتخزين بيانات مراقبة إسرائيلية لـ "فلسطينيين"

التوقيت الشتوي في مصر، خطوات تأخير الساعة يدويًا على هواتف آيفون وأجهزة الآيباد

مواصفات سلسلة هواتف الفئة المتوسطة من ريلمي realme15

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

شيخ الأزهر لقاضي قضاة فلسطين: لم ولن ندخر جهدا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني

القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي وعمرو أديب بسبب انتقاد فيلم "الست"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads