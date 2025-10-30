التوقيت الشتوي في مصر، خطوات تأخير الساعة يدويًا على هواتف آيفون وأجهزة الآيباد

التوقيت الشتوي، يبدأ منتصف ليلة الجمعة 31 أكتوبر تأخير الساعة، ورغم أن الأمر يتم بشكل تلقائي في هواتف آيفون العاملة بنظام ios وiPadOS الخاص بهواتف آيفون وأجهزة آيباد ما دام الجهاز مرتبطًا بالإنترنت أو بشبكة الهاتف لكن البعض ممن يفضلون ضبط الساعة يدويًّا وليس تلقائيًّا يتعين عليهم القيام بعدد من الخطوات من أجل تأخير الساعة.

تأخير الساعة لأجهزة آيفون وآيباد

-أتاحت شركة آبل المالكة لأجهزة آيفون وآيباد وضع إمكانية تحديث نظام ios وiPadOS لتطبيق التوقيت الشتوى، وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم الضغط على عام.

- بعد ذلك يتم الدخول على التاريخ والوقت واختيار التعيين تلقائيًّا، حتى يتم تعيين التوقيت الشتوى مباشرة.

- إذا لم يتمكن المستخدم من تغيير الوقت أو النطاق الزمني على جهاز آبل يمكن استخدام إعدادات "التاريخ والوقت" لجعل الجهاز يقوم بالضبط التلقائي للتغييرات في النطاق الزمني والتوقيت الشتوى.

وقد لا يتوفر خيار تعيين التاريخ والوقت تلقائيًّا للجهاز ويتم اتباع هذه الخطوات للتأكد من أن الجهاز قادر على ضبط الوقت والمنطقة الزمنية تلقائيًا.

- على iPhone أو iPad يتم التأكد من وجود أحدث إصدار من iOS أو iPadOS ثم تشغيل "الإعداد تلقائيًّا" من "الإعدادات" > "عام" > "التاريخ والوقت"، حيث يؤدي هذا إلى تحديد التاريخ والوقت تلقائيًا بناءً على النطاق الزمني.

- إذا ظهرت رسالة تفيد بأن معلومات النطاق الزمني المحدثة متاحة، فيجب إعادة تشغيل الجهاز وأي ساعة Apple Watch مقترنة.

- السماح للجهاز باستخدام موقعه الحالي لتحديد النطاق الزمني الصحيح. للقيام بذلك، يتم الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية والأمان" ثم "خدمات الموقع" ثم "خدمات النظام" وتشغيل "إعداد النطاق الزمني" مع التحقق من أن الجهاز يُظهر النطاق الزمني الصحيح من "الإعدادات" ثم "عام" ثم "التاريخ والوقت" ثم "النطاق الزمني".

- ضبط التاريخ والوقت يدويًّا إذا كان الجهاز لا يزال يُظهر معلومات غير صحيحة عن التاريخ أو الوقت أو النطاق الزمني، فيجب تغيير كل إعداد يدويًّا بدلًا من استخدام "الإعداد تلقائيًّا". على سبيل المثال، قد يكون هناك نظام iOS 9 أو إصدار أقدم، أو قامت البلد أو منطقتك أو حكومتك بتغيير النطاق الزمني أو مراعاة التوقيت الشتوي.

- يتم الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "عام" ثم "التاريخ والوقت" وإيقاف تشغيل "الإعداد تلقائيًّا".

تغيير المنطقة الزمنية

- في هواتف آيفون يمكن تغيير المنطقة الزمنية أو التاريخ والوقت بالضغط على "النطاق الزمني" وإدخال مدينة بالنطاق الزمني أو الضغط على التاريخ لتغيير التاريخ والوقت.

