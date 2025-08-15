مواصفات أجهزة سامسونج Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 القابلة للطي

أطلقت سامسونج كلا من ‘Galaxy Z Fold7’ و’Z Flip7’ القابلة للطي والتى يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت عن مواصفات تلك الأجهزة القابلة للطي ونقدم خلال السطور التالية مواصفات أجهزة سامسونج القابلة للطي.

مواصفات سامسونج Galaxy Z Fold7

ويأتي جهاز سامسونج ‘Galaxy Z Flip7’ بتصميم فائق النحافة، لا يتجاوز سُمكه 6.5 ملم عند فتحه و13.7 ملم عند طيّه، حيث طوّرت سامسونج لوحة إلكترونية مدمجة تتيح استخدام المساحة الداخلية إلى أقصى حد. كما تم تحسين كثافة طاقة البطارية، ما أدى إلى زيادة سعتها بمقدار 300 ميلي أمبير، مع تقليل سماكتها في الوقت ذاته.

كما يأتي Galaxy Z Flip7 بأرفع مفصلة ‘FlexHinge’، حيث أصبحت أنحف بنسبة 29% مقارنة بمفصلة ‘Galaxy Z Flip6’، مع الحفاظ الكامل على دعم وضعية ‘FlexMode’ والمتانة المطلوبة للاستخدام اليومي.

ويأتى جهاز سامسونج بشاشة ‘Infinity Cover’ جديدة تغطّي الواجهة بالكامل دون الحافة السوداء التقليدية وتم تثبيت الكاميرا المدمجة ‘HID’ بدقة في الزاوية،كما تم تقليص إطار الشاشة من 3.94 ملم إلى 1.25 ملم، أي بانخفاض بنسبة 68%.

وتمت إعادة تصميم وحدة الكاميرا في ‘Galaxy Z Flip7’ بشكل كامل، كما أعادت سامسونج تنظيم البنية الداخلية للوحدة بالكامل، مع اعتماد محرّك أصغر لضبط التركيز التلقائي.

مواصفات جهاز Galaxy Z Fold7

ويأتي جهاز Galaxy Z Fold7 بنصف سُمك الجيل الأول من الجهاز، حيث يبلغ سُمكه 8.9 ملم عند طيّه و4.2 ملم عند فتحه، أي بانخفاض بنسبة 48% ويأتي هذا التطوير مصحوبًا بشاشة أوسع وأكثر سطوعًا، إلى جانب نسبة عرض إلى ارتفاع جديدة تبلغ 21:9.

ويأتي هاتف ‘Galaxy Z Fold7’ مزودًا بمفصلة ‘Armor FlexHinge’ من الجيل الثالث، والتي أصبحت أنحف بنسبة 27% وأخف وزنًا بنسبة 43% مقارنة بالجيل السابق. وتشمل التحسينات الرئيسية عناصر دائرية وداعمة أقل سُمكًا في الأجزاء الأساسية، ما يساهم في تقليل حجم المفصلة دون التأثير على المتانة مع مكونات جديدة مصنوعة من سبائك محسّنة زادت من قوة التحمل بأكثر من 14%، ما يوفّر قدرة أعلى على مقاومة الطي المتكرر بالإضافة إلى فصل وظائف الدعم والدوران لتعزيز الثبات الهيكلي بجانب لوحة مفصلات ‘wingplate’ بزاوية فتح أوسع، تتيح شاشة مسطحّة أكثر ونقاءً.

شاشات أنحف وأكثر قوة

وتأتى شاشة مع تقليل سُمك الشاشة بأكثر من 39% من خلال إعادة تصميم بنية اللوحة بالكامل واستخدام مواد متطورة واستبدال هيكل الألياف الكربونية بهيكل شبكي مصنوع من التيتانيوم، ما أدى إلى تحسين المتانة بنسبة 64% وزيادة مقاومة الجهاز للعوامل الخارجية وتحقيق تصميم أنحف من خلال إعادة هندسة طبقات الشاشة لامتصاص الضغط الخارجي بشكل أفضل وضمان الصلابة على نحو مستقر واستخدام زجاج فائق النحافة ‘UTG’ بسُمك يزيد بنسبة 50% مقارنة بما كان في ‘Galaxy Z Fold6، ما يوفّر سطحًا أنعم وانحناء أقل وضوحًا مع أداء محسّن.

ويأتي الجهاز بأوّل كاميرا واسعة بدقة 200 ميجابكسل في هاتف قابل للطي، عبر استخدام محرك نحيف جديد ‘Actuator’ وإعادة تصميم هيكلي كاملة وتم تقليص حجم وحدة الكاميرا بنسبة 18% بعد إجراء نحو 30,000 محاكاة هندسية.

الشاشة الخارجية مزوّدة بزجاج ‘Corning’ ‘Gorilla ‘Glass Ceramic 2’ بمتانة أعلى بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق كما شملت التحسينات الإطار وغطاء المفصلة، حيث تم استخدام مادة ‘Advanced Armor Aluminum’، وهي أقوى بنسبة 10% من مادة ‘Armor Aluminum’التي استخدمت في ‘Galaxy Z Fold6’.

