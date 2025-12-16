وجوه مكررة في الدراما المعربة، نجوم أصبحوا أيقونات الأعمال المقتبسة عن المسلسلات التركية

18 حجم الخط

فرضت الدراما العربية المقتبسة عن الأعمال التركية نفسها بقوة على الشاشات والمنصات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع النجاح الجماهيري الكبير الذي تحظى به وقت عرضها ولأنها مأخوذة من مسلسلات تركية حققت نجاحًا كبيرًا من قبل.

ومع زيادة حجم إنتاج هذه الأعمال بدا واضحًا اعتماد صناعها المتكرر على مجموعة من النجوم الذين باتوا وجوها مألوفة في هذا النوع من الدراما.

أبرز الوجوه المكررة في الدراما المعربة

ويعد الفنان مجدي مشموشي واحدا من أبرز الوجوه المتكررة في الدراما المعربة، حيث شارك في أكثر من عمل ناجح ونجح في تقديم أدوار مؤثرة جعلت حضوره مرتبطا بهذه النوعية من الأعمال ليصبح عنصرا مألوفا لدى الجمهور العربي، وآخر أدواره المؤثرة كان في مسلسل “آسر” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مجدي مشموشي، فيتو

كما استطاعت الفنانة رزان جمال أن تفرض نفسها بقوة من خلال مشاركتها في أعمال بارزة مثل “القدر والثمن”، حيث لاقت أدوارها تفاعلا كبيرا من الجمهور لتصبح من الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها صناع الدراما المعربة.

وبرزت الفنانة رندة كعدي في هذا السياق من خلال مشاركتها في مسلسلي “الثمن والقدر”، ونجحت في تقديم شخصيات مختلفة ضمن الإطار نفسه، ويعد الفنان نيكولا معوض من أكثر النجوم حضورا في الدراما المعربة، حيث شارك في "الثمن وسلمى"، وقدم شخصيات معقدة لاقت اهتماما واسعا من المشاهدين.

بينما لفتت الفنانة باميلا الكيك الأنظار بمشاركتها في "كريستال وآسر"، حيث عززت مكانتها كواحدة من الوجوه النسائية التي يعتمد عليها صناع الدراما المعربة.

وشارك الفنان طلال مارديني في مسلسلي الثمن وآسر ليكون من أبرز الوجوه السورية المتواجدة في الأعمال المقتبسة عن الدراما التركية.

ويعكس تكرار هذه الأسماء ثقة المنتجين في قدرتهم على جذب الجمهور لكنه في الوقت نفسه يفتح باب النقاش حول الحاجة إلى ضخ دماء جديدة ومنح فرص لوجوه مختلفة حتى لا تفقد الدراما المعربة عنصر التنوع.

الدراما المعربة تتصدر قائمة الأفضل في العالم على “شاهد”

وتصدرت المسلسلات العربية المقتبسة من الدراما التركية قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد عالميًا خلال عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي شعبية هذا النوع من الدراما لدى الجمهور العربي، وقدرته على جذب المشاهدين عبر قصص طويلة تجمع بين التشويق والرومانسية.

وحصد مسلسل آسر المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة خلال العام الذي يوشك على الانتهاء، مستفيدًا من تصاعد الأحداث وتطور الصراعات الدرامية، إلى جانب الأداء القوي لأبطاله، ما جعله حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاقه.

أما مسلسل سلمى فجاء في المركز الثاني بعد رحلة عرض طويلة امتدت لـ 90 حلقة، نجح خلالها في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، رغم الجدل الواسع حول بعض أحداثه ونهايته، وهو ما يعكس حجم التفاعل الجماهيري مع العمل، وجاء مسلسل القدر في المركز الثالث.

