رنا كرم تحتفل بانتهاء مسلسل سلمى وتودع شخصية ديمة برسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة رنا كرم بعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سلمى، الذي قدمت خلاله شخصية ديمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

حيث نشرت رنا كرم فيديو من الكواليس مع رسالة مؤثرة ودعت فيها الشخصية والعمل، قائلة: “⁨ ⁨ ⁨ خلص مسلسل سلمى وخلصت معو حكاياتنا..عم ودع معكم ديمة”.

وتابعت “ممنونة لكمية الحب يلي وصلتني منكم ممنونة لكل شركاء النجاح أصدقائي الممثلين فردًا فردًا كنتو عيلة حقيقية”.

كما حرصت على توجيه الشكر لصناع العمل، وخصت بالذكر المنتجة سارة دبوس وديما الصفدي، إلى جانب فريق العمل التركي والمخرجين.

ويأتي هذا الاحتفال تزامنا مع ختام مسلسل سلمى، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، خاصة مع المفاجآت التي شهدتها الحلقة الأخيرة من العمل.

مسلسل سلمى

مسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.

