المسلسلات المقتبسة عن الدراما التركية تتصدر الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في 2025

تصدرت المسلسلات العربية المقتبسة من الدراما التركية قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد عالميًا خلال عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي شعبية هذا النوع من الدراما لدى الجمهور العربي، وقدرته على جذب المشاهدين عبر قصص طويلة تجمع بين التشويق والرومانسية.

وحصد مسلسل آسر المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة خلال العام الذي يوشك على الانتهاء، مستفيدًا من تصاعد الأحداث وتطور الصراعات الدرامية، إلى جانب الأداء القوي لأبطاله، ما جعله حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاقه.

أما مسلسل سلمى فجاء في المركز الثاني بعد رحلة عرض طويلة امتدت لـ 90 حلقة، نجح خلالها في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، رغم الجدل الواسع حول بعض أحداثه ونهايته، وهو ما يعكس حجم التفاعل الجماهيري مع العمل، وجاء مسلسل القدر في المركز الثالث.

الدراما المعربة ظاهرة تواصل النجاح

وخلال السنوات الأخيرة، باتت الدراما العربية المقتبسة عن الأعمال التركية تحظى باهتمام واسع على مستوى الوطن العربي، وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضها.

وتتميز هذه المسلسلات بامتدادها على عدد كبير من الحلقات قد يصل إلى نحو 90 حلقة، ما يمنح صناعها مساحة أكبر لتطوير الشخصيات وتعقيد الأحداث، فضلًا عن مشاركة نخبة من النجوم اللبنانيين والسوريين، الأمر الذي يزيد من انتشارها ويمنحها تنوعًا فنيًا وجماهيريًا.

ويؤكد هذا النجاح أن المسلسلات المقتبسة عن الدراما التركية لم تعد مجرد تجربة مؤقتة، بل تحولت إلى ظاهرة درامية أساسية ضمن محتوى المنصات الرقمية، وعلى رأسها منصة شاهد، التي تواصل الاستثمار في هذا النوع من الأعمال تلبية لذوق جمهور يبحث عن دراما طويلة ومشوقة وقصص سبق أن حققت نجاحًا سابقًا في تركيا والوطن العربي وقت عرضها.

